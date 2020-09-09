CHP'li İBB vatandaşı isyan ettirdi: Koyunlar gibi atlayacağız

İstanbul Küçükçekmece'de CHP'li İBB skandal bir çalışmaya imza attı. Bu sabah her gün kullandıkları yoldan geçmek isteyen vatandaşlar adeta şoke oldu. Yaya geçidinden geçmek isteyen kişiler, geçidin tam karşısına yapılan bariyer nedeniyle mağdur oldu. Kimisi bariyerden atlayıp geçerken kimisi de yolun sonuna kadar yürüdü. Duruma tepki gösteren Vedat Özdemir isimli vatandaş "Şu an atlayacağız. Koyunlar çitten atlar ya biz de o şekilde atlayacağız. Mecburuz başka nereden geçeceğiz" dedi.