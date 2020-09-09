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CHP'li İBB vatandaşı isyan ettirdi: Koyunlar gibi atlayacağız

İstanbul Küçükçekmece'de CHP'li İBB skandal bir çalışmaya imza attı. Bu sabah her gün kullandıkları yoldan geçmek isteyen vatandaşlar adeta şoke oldu. Yaya geçidinden geçmek isteyen kişiler, geçidin tam karşısına yapılan bariyer nedeniyle mağdur oldu. Kimisi bariyerden atlayıp geçerken kimisi de yolun sonuna kadar yürüdü. Duruma tepki gösteren Vedat Özdemir isimli vatandaş "Şu an atlayacağız. Koyunlar çitten atlar ya biz de o şekilde atlayacağız. Mecburuz başka nereden geçeceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 09.09.2020 17:51 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020 17:53
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CHP'li İBB vatandaşı isyan ettirdi: Koyunlar gibi atlayacağız

Küçükçekmece'de bulunan bir yaya geçidinden geçmek isteyen vatandaşlar bariyer engeliyle karşılaşıyor. araç trafiğinin yoğun olduğu yolda yaya geçidini kullanmak isteyenler bariyerlerin üzerinden atlayarak yollarına devam edebiliyor.

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CHP'li İBB vatandaşı isyan ettirdi: Koyunlar gibi atlayacağız

İkitelli'de bir sanayi sitesinin yakınında bulunan yaya geçidine birkaç gün önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Yol Bakım Onarım Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sırasında bariyer yerleştirildi.

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CHP'li İBB vatandaşı isyan ettirdi: Koyunlar gibi atlayacağız

Araç trafiğinin yoğun olduğu yolda karşıdan karşıya geçmek isteyenler bariyer engeliyle karşılaşıyor. Yolun karşına geçmek isteyenler ya bariyerlerin üzerinden atlıyor ya da yolun diğer yolla birleştiği noktada karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor.

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CHP'li İBB vatandaşı isyan ettirdi: Koyunlar gibi atlayacağız

Dakikalarca karşıya geçebilmek için bekleyen vatandaşlar yaya geçidinin geçiş noktasının bariyerlerle kapatılmasına tepki gösterdi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar ve yaya geçidi havadan da görüntülendi.

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CHP'li İBB vatandaşı isyan ettirdi: Koyunlar gibi atlayacağız

"YAYA GEÇİDİ OLMASI BİR FAYDA SAĞLAMIYOR"

Yaya geçidini kullanmak için bariyerlerden atlamak zorunda kalan Furkan Günak, "Ben sanayide çalışıyorum. Burada bir bariyer var ve faydası yok. Yaya geçidi olması bir fayda sağlamıyor. Burada ulaşım engellenmiş. İstesek de geçemiyoruz.