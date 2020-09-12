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CHP'li İBB'nin yeni hedefi büfeler! Kiralar 2 bin liradan 9 bin liraya çıkardı

’li , ’daki büfelerin kira bedelini 2 bin liradan 9 bin liraya çıkardı. Ayrıca yenileme sözleşmesi için meydanlar ve tarihi alanlarda bulunan ya da şirketleri tarafından belirlenecek büfeler için 300 bin lira, büyük ebat büfelerde 100 bin lira, orta ebattaki büfelerde 90 bin lira, küçük ebatlı büfelerde ise 80 bin lira olarak belirlendi. Bir hafta içerisinde sözleşmesini imzalamalarını istedi. Ödemeyi bir haftada yapamayacak büfe sahiplerinin yerine kimlerin getirileceği merak konusu. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.09.2020
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CHP'li İBB'nin yeni hedefi büfeler! Kiralar 2 bin liradan 9 bin liraya çıkardı

CHP'li Ekrem İmamoğlu, gazete ve ürün satış büfelerinin işletme şartları hakkında yeni bir karar aldı. Bu kararda büfelerin kiralarının 2 bin liradan 9 bin liraya çıkarmak yer aldığı gibi büfelerden yenileme bedeli adı altında yüklü ödemeler istenmesi dikkat çekti.

80 BİN İLA 300 BİN ARASI YENİLEME BEDELİ İSTENDİ

Planlamaya göre İstanbul'daki tüm büfelerin adı "Büfe İstanbul" yapılacak. Meydanlar ve tarihi alanlarda bulunan ve şirketleri tarafından belirlenecek büfeler için 300 bin lira, büyük ebat büfelerde 100 bin lira, orta ebattaki büfelerde 90 bin lira, küçük ebatlı büfelerde ise 80 bin lira olarak belirlendi. Büfelerin kira bedeli ise 2 bin liradan 9 bin liraya çıkarıldı.

KİRA BEDELİ 9 BİN OLDU, BÜFELERİN ADI 'BÜFE İSTANBUL'

CHP'li İBB'nin büfelerin yenileme bedelinin ve kira artışının bu kadar fazla arttırması art niyetli bulundu. Büfe düzenlemesine tepki yağıyor.



BİR HAFTA SÜRE VERİLDİ

Ayrıca İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticareti A.Ş Uzlaştırma Komisyonu'nun imzalarının bulunduğu belgede, kararın tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde büfe sahiplerinin sözleşmeyi imzalayarak şirkete başvuru yapmaları gerektiği ifade edildi.
Başvuru yapmayan büfe sahiplernin sözleşmesi iptal olmuş sayılacak.

KİME BÜFELERİ TESLİM EDECEKLER?

İBB'nin büfelere bu kadar kısa bir sürede ağır şartlar dayatması, büfelerin el değiştirmesinin istendiği kuşkusunu beraberinde getirdi.

DAMLA KAYA - SABAH

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