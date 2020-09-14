14 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li İBB iştiraklerinde kriz! İşten çıkarılan işçiler CHP Genel Merkezine gidecek

CHP'li İBB iştiraklerinde kriz! İşten çıkarılan işçiler CHP Genel Merkezine gidecek

iştiraklerinde işten çıkartılan 20 kişilik grup, yarın önünde eylem yapmak üzere 'ya gidecek. Grup adına açıklamada bulunan işçilerden , yönetimi tarafından son bir yıl içerisinde 11 bin 732 kişinin işine son verildiğini öne sürdü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
ABONE OL
CHP'li İBB iştiraklerinde kriz! İşten çıkarılan işçiler CHP Genel Merkezine gidecek

'ye bağlı şirketlerde işten çıkartılan bir grup işçi, yarın önünde yapacakları eylem öncesi meclis toplantılarının gerçekleştirildiği Avrasya Gösteri Merkezi önünde toplandı.

Grup adına açıklamada bulunan işçilerden , İBB yönetimi tarafından son bir yıl içerisinde 11 bin 732 kişinin işine son verildiğini öne sürdü.

öncesi kimseyi işten çıkarmama sözü verildiğini dile getiren Gümüş, "Emek, hak, adalet kavramları sadece seçim dönemine mi hapsoldu? Haklı mıyız, değil miyiz elbette yargı karar verecek. Ne yapmış olabilir ki bu 11 bin 732 kişi de iş akitleri feshedildi? Böyle bir dönemde ailesine ekmek götürmekten başka derdi olmayan bu insanların büyük kısmı yargı kararıyla işlerine iade edilecek. Hatta olmaya başladı. Ne gerek var emekçinin hayatını alt üst etmeye?" diye konuştu.

Bir an önce işlerine dönerek İstanbullulara yeniden hizmet etmek istediklerini ifade eden Gümüş, siyasi liderlerden mücadelelerine destek vermelerini istedi. Gümüş, grup üyelerinin bu gece 'ya gideceğini ve yarın sabah CHP Genel Merkezi önünde eylem yapacağını kaydetti.

Servisçilerden İmamoğlu’na İBB önünde protesto: Belediye plaka satmak istiyorsa hodri meydan SERVİSÇİLERDEN İMAMOĞLU’NA İBB ÖNÜNDE PROTESTO: BELEDİYE PLAKA SATMAK İSTİYORSA HODRİ MEYDAN
İstanbul'da metro çilesi! İnşaat çalışmaları için İBB, 4 istasyonu kapatıyor! Vatandaş tepkili İSTANBUL'DA METRO ÇİLESİ! İNŞAAT ÇALIŞMALARI İÇİN İBB, 4 İSTASYONU KAPATIYOR! VATANDAŞ TEPKİLİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rant oyunu ortaya çıktı! İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NUN RANT OYUNU ORTAYA ÇIKTI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA