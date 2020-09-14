CHP'li İBB Silivri'de alım garantisiyle dağıttığı fidelerin mahsulünü almadı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin alım garantisiyle fide dağıttığını, Silivri'deki çiftçinin ürettiği ürünü almadığını söyledi.

YILMAZ: "KADIKÖY'LE SİLİVRİ DANAMANDIRA KÖYÜ ARASI 100 KİLOMETRE"

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantısı Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı'yı şöyle eleştirdi:

"(İstanbul Büyükşehir Belediyesi) alım garantisi verdiğiniz halde o ürünleri almayıp 'Getirin Kadıköy'e' diyorsunuz. Kadıköy'le senin Danamandıra Köyü arasında kaç kilometre olduğunu biliyor musunuz Doğan bey? (Doğan Subaşı) En az 100 kilometre. Sen alım garantisi diyeceksin, ondan sonra köylüye diyeceksin ki; 'Gel, Kadıköy'deki köy pazarında sat.'

"ÇİFTÇİYİ YARI YOLDA BIRAKACAKSINIZ…"

"Doğan bey (Doğan Subaşı), siz Silivri Belediyesi'nin Facebook ve sosyal medya hesaplarını takip edin, Silivri'nin merkezinde Silivri Köy Pazarı var. Bizim kurduğumuz köy pazarı var. Çiftçi o ürünleri Silivri Köy Pazarı'nda satabilir, hiç merak etmeyin."

"İBB ALIM GARANTİSİYLE DAĞITTIĞI FİDELERDEN SİLİVRİ'DEKİ ÇİFTÇİNİN ÜRETTİĞİ ÜRÜNÜ ALMADI"

"Ama size bunları hatırlatmak zorundayım. Siz bol keseden atacaksınız, algıyı yöneteceksiniz. İçi boş, 'Çiftçiyi destekliyorum' söylemleriyle sosyal medyada paylaşım yapacaksınız. Ondan sonra çiftçiyi yarı yolda bırakacaksınız. Yok öyle yağma. Ben de buradan bunu anlatacağım."

"Tekrar söylüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi alım garantisiyle dağıttığı fidelerden Silivri'deki çiftçinin ürettiği ürünü almadı."

(SABAH)