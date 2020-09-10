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Son dakika: NATO karargahında kritik görüşme! Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz toplantısı

Türk ve Yunan askeri heyetleri ’deki karargâhında bir araya geldi. Toplantıda ‘çatışmayı önleme tedbirlerinin ele alınması bekleniyor. , daha önce görüşmeye açık olduğunu bildirmiş, Yunanistan ise masadan kaçmıştı. Brüksel'de NATO karargahında gerçekleşecek kritik toplantıda masada hangi konular var? A Haber muhabiri Fatih Özyar, Belçika’nın Brüksel kentinden toplantı ile ilgili detayları aktardı.

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Giriş Tarihi: 10.09.2020 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020
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Son dakika: NATO karargahında kritik görüşme! Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz toplantısı

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyon her geçen gün yükselirken sıcak bir gelişme yaşandı. Brüksel'de NATO öncülüğünde yapılan zirve başladı.

KRİTİK TOPLANTI BAŞLADI
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in girişimi ile iki ülke askeri heyetlerinin dün Brüksel'de görüşmesi kararlaştırılmıştı. Ancak NATO Askeri Komite Başkanlığı toplantının 10 Eylül'e ertelenmesini istedi. Kritik görüşme başladı.


NATO karargahında kritik zirve! Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz toplantısı NATO KARARGAHINDA KRİTİK ZİRVE! TÜRKİYE VE YUNANİSTAN ARASINDA DOĞU AKDENİZ TOPLANTISI

'GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ' MESAJI
Konunun diyalogla çözülmesine yönelik çabaları destekleyen Türkiye, dün yapılması planlanan toplantıya yönelik her türlü hazırlığı yapmıştı. Hatırlanacağı gibi NATO Askeri Komite Başkanı Stuart Peach önceki gün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'da temaslarda bulunmuş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da kabul edilmişti. Akar görüşmede NATO Genel Sekreteri'nin diyalog çağrılarının olumlu karşılandığını, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kıyısı olan tüm ülkelerin haklarını gözeten bir yaklaşımdan yana olduğunu, sorunların çözümünde diyalog ve iyi komşuluk ilişkilerine önem verdiğini söylemişti.

ÇATIŞMAYI ÖNLEME TEDBİRLERİ
Yarın yapılacak toplantıda iki ülke askeri heyetlerinin "çatışmayı önleme tedbirleri" anlamına gelen "ayrıştırma usullerini" görüşmeleri bekleniyor. Bu kapsamda Doğu Akdeniz'de ihtilaflı ve ihtilaflı olmayan bölgelerin tespitinin yapılması öngörülüyor. Ayrıca askeri gerilimin ve Navtex savaşlarının sona erdirilmesinin de hedeflendiği bildirildi. Bu arada NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ittifak içindeki görüşmelerin, Almanya'nın liderliğinde yürütülen siyasi diyalog girişiminin bir alternatifi olmadığını vurgulamıştı.

GÜNDEME ALINMAYACAK KONULAR
Kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge ve hidrokarbon kaynaklarının adil paylaşımı gibi konular bugün kesinlikle gündeme gelmeyecek.

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