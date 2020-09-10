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Erhan Usta 'FETÖ destekliyor' dediği İYİ Parti'ye geçti! MHP'den ihraç edilmişti

'den ihraç edilen Milletvekili , İYİ Parti'ye geçti. Genel Başkan 'in törenle rozet taktığı Erhan Usta'nın İYİ Parti'ye geçmesinin ardından geçmişteki videosu sosyal medyada gündem oldu. Usta, yaptığı basın açıklamasında "İYİ Parti'yi destekliyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Giriş Tarihi: 10.09.2020 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020
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Erhan Usta 'FETÖ destekliyor' dediği İYİ Parti'ye geçti! MHP'den ihraç edilmişti

MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın, İYİ Parti'ye katıldı. Usta'nın rozeti Genel Başkan Meral Akşener tarafından bir törenle takıldı.

MHP'nin TBMM Grup Başkanvekilliği görevini yürütürken ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'ye katıldı.

Rozet töreninin gerçekleşmesinin ardından sosyal medya Usta'nın geçmişte İYİ Parti ile ilgili söylediği sözlerin bulunduğu bu videoyu birbirine göndermeye başladı.



Videoda Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta şu ifadeleri kullanıyor:

"CHP'nin çektiği HDP'nin İP'in (İYİ Parti) bazı partilerinde içerisinde yer aldığı bir bloklaşma bir ittifak var. Bunlar kendi takdirleridir. Bunlara bir seçim ittifakı haline dönüşür mü dönüşmez bilmiyorum, ama kendini ifade ettiği gibi ilkesel anlamda birer birlikte hareket etme anlamında birlikte hareket etme anlamında karşı tarafta bir ittifak var. Tabii çok acıdır ki bu ittifakı FETÖ'de destekliyor."

Bilindiği üzere Koray Aydın da İYİ Parti için yine "FETÖ'cüler de destekliyor" açıklaması yapmıştı.

MHPden ihraç edilen Erhan Usta FETÖ destekliyor dediği İYİ Partiye geçti MHP'DEN İHRAÇ EDİLEN ERHAN USTA 'FETÖ DESTEKLİYOR' DEDİĞİ İYİ PARTİ'YE GEÇTİ

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