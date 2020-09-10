Gerilim tırmanacak! Gizli planları ortaya çıktı: Miçotakis Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alacak

Yunan medyası görüşmede,Miçotakis'in Yunan hava kuvvetlerini güçlendirmenin yollarini aradığını bu bağlamda, Fransa'dan Rafale tipi savaş uçağı alımı, deniz kuvvetlerini için de "Belharra" tipi firkateyn alımının masada olacağı ifade edildi.

Yunan medyası aynı zamanda, Fransa'nın Atina'ya 12'si yeni olmak üzere, toplamda 18 Rafale tipi savaş uçağı ve halihazırda iki firkateynini kiralamak için anlaşmaya varıldığını ileri sürdü. Öte yandan, Miçotakis'in önümüzdeki hafta Selanik'te Yunanistan'ın yeni silahlandırma programını açıklayacağı kaydedildi.



