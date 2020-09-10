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Gerilim tırmanacak! Gizli planları ortaya çıktı: Miçotakis Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alacak

Yunanistan Başbakanı Kiriakos ’in, bugün Korsika’da ile görüşmesi öncesinde, Yunan Deniz Kuvvetleri için iki Fransız fırkateyninin kiralanmasının masada olduğu ifade edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.09.2020 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020
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Gerilim tırmanacak! Gizli planları ortaya çıktı: Miçotakis Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alacak

Avrupa Birliği'nin güney ülkeleri (MED7), bugün 'nın Korsika adasında bir araya gelecek.Yunanistan Başbakanı Kiriakos 'in, bugün Korsika'da Fransa ile bir araya gelecek.

Yunan basınının "Fransa'dan ödünç fırkateyn" başlıklarıyla aktardığı haberinde, Macron, Miçotakis'e yeni fırkateyn satılıncaya kadar 2019'da inşa edilmiş FREMM tipi iki fırkateynin finansal kiralama yoluyla Atina'ya tahsis edilmesinin önerileceği kaydedildi.

Yunan medyası görüşmede,Miçotakis'in Yunan hava kuvvetlerini güçlendirmenin yollarini aradığını bu bağlamda, Fransa'dan Rafale tipi savaş uçağı alımı, deniz kuvvetlerini için de "Belharra" tipi firkateyn alımının masada olacağı ifade edildi.

Yunan medyası aynı zamanda, Fransa'nın Atina'ya 12'si yeni olmak üzere, toplamda 18 Rafale tipi savaş uçağı ve halihazırda iki firkateynini kiralamak için anlaşmaya varıldığını ileri sürdü. Öte yandan, Miçotakis'in önümüzdeki hafta Selanik'te Yunanistan'ın yeni silahlandırma programını açıklayacağı kaydedildi.

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