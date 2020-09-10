27. Dönem POMEM alımı ilanı yayınlandı mı? EGM 2020 POMEM polis alımı başvuru şartları neler?

27. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen POMEM alımlarının detayları merak ediliyor. 2020 yılında gerçekleştirilmesi beklenen 27. Dönem POMEM başvurularının hangi tarihlerde alınacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Peki, 27. Dönem POMEM alımı ilanı yayınlandı mı? POMEM başvuruları ne zaman? POMEM başvuru şartları belli oldu mu? İşte cevaplar...

27. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Polis Akademisi tarafından 27. Dönem POMEM başvuru tarihi henüz açıklanmadı. İlanın ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

Bakan Süleyman Soylu: ''Son alımda yedeklerle beraber sayıyı 10 bin polis alımına çıkaralım diyorlar. Ama bunu yaparsak sınavın hukuki yönü sakata biner. Bir yıl sonra 3 bin polis alsak diye arkadaşlara sordum. Ekonomik sorumluluklar var. Ama yeni polis alımları olacak'' demişti. Bakan Soylu yeni açıklamasında: ''Türkiye'deki kadın polis sayısının Avrupa ortalamasına göre daha düşük kaldığını, bu yüzden yaklaşık 2 bin 500 kadın polisi daha Emniyet kadrolarına dahil etmeyi düşündüklerini söyledi.'' ifadelerini kullanarak polis alımı bekleyenleri sevindirdi.