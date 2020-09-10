10 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları NATO karargahında kritik zirve! Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz toplantısı

NATO karargahında kritik zirve! Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz toplantısı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2020 17:19
Güncelleme:10.09.2020 17:24
Türk ve Yunan askeri heyetleri Brüksel’deki NATO karargâhında bir araya geldi. Toplantıda ‘çatışmayı önleme tedbirlerinin ele alınması bekleniyor. Türkiye, daha önce görüşmeye açık olduğunu bildirmiş, Yunanistan ise masadan kaçmıştı. Brüksel'de NATO karargahında gerçekleşecek kritik toplantıda masada hangi konular var? A Haber muhabiri Fatih Özyar, Belçika’nın Brüksel kentinden toplantı ile ilgili detayları aktardı.

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyon her geçen gün yükselirken sıcak bir gelişme yaşandı. Brüksel'de NATO öncülüğünde yapılan zirve başladı.

KRİTİK TOPLANTI BAŞLADI
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in girişimi ile iki ülke askeri heyetlerinin dün Brüksel'de görüşmesi kararlaştırılmıştı. Ancak NATO Askeri Komite Başkanlığı toplantının 10 Eylül'e ertelenmesini istedi. Kritik görüşme 15.30'da başladı.

'GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ' MESAJI
Konunun diyalogla çözülmesine yönelik çabaları destekleyen Türkiye, dün yapılması planlanan toplantıya yönelik her türlü hazırlığı yapmıştı. Hatırlanacağı gibi NATO Askeri Komite Başkanı Stuart Peach önceki gün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'da temaslarda bulunmuş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından da kabul edilmişti. Akar görüşmede NATO Genel Sekreteri'nin diyalog çağrılarının olumlu karşılandığını, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kıyısı olan tüm ülkelerin haklarını gözeten bir yaklaşımdan yana olduğunu, sorunların çözümünde diyalog ve iyi komşuluk ilişkilerine önem verdiğini söylemişti.

ÇATIŞMAYI ÖNLEME TEDBİRLERİ
Yarın yapılacak toplantıda iki ülke askeri heyetlerinin "çatışmayı önleme tedbirleri" anlamına gelen "ayrıştırma usullerini" görüşmeleri bekleniyor. Bu kapsamda Doğu Akdeniz'de ihtilaflı ve ihtilaflı olmayan bölgelerin tespitinin yapılması öngörülüyor. Ayrıca askeri gerilimin ve Navtex savaşlarının sona erdirilmesinin de hedeflendiği bildirildi. Bu arada NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ittifak içindeki görüşmelerin, Almanya'nın liderliğinde yürütülen siyasi diyalog girişiminin bir alternatifi olmadığını vurgulamıştı.

GÜNDEME ALINMAYACAK KONULAR
Kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge ve hidrokarbon kaynaklarının adil paylaşımı gibi konular bugün kesinlikle gündeme gelmeyecek.

NATO karargahında kritik zirve! Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz toplantısı
NATO karargahında kritik zirve! Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz toplantısı
Cumhuriyet ve Sözcü'nün 28 Şubat hastalığı hortladı!
Cumhuriyet ve Sözcü'nün 28 Şubat hastalığı hortladı!
Adana'da belediye meclisi fena karıştı!
Adana'da belediye meclisi fena karıştı!
KKTC’de “Akdeniz Fırtınası” esiyor!
KKTC’de “Akdeniz Fırtınası” esiyor!
Kılıçdaroğlu’ndan komik korona açıklaması!
Kılıçdaroğlu’ndan komik korona açıklaması!
Teber güdüm kitli mühimmatı tam isabet vurdu
Teber güdüm kitli mühimmatı tam isabet vurdu
'FETÖ destekliyor' dediği İYİ Parti'ye geçti
'FETÖ destekliyor' dediği İYİ Parti'ye geçti
İsrail gazetesi yazdı: Türkiye bir numaralı güç
İsrail gazetesi yazdı: Türkiye bir numaralı güç
Şerefsizlerin göğsünde şeref madalyası olmaz
"Şerefsizlerin göğsünde şeref madalyası olmaz"
İstanbul'da FETÖ operasyonu
İstanbul'da FETÖ operasyonu
NATO'da Doğu Akdeniz zirvesinin saati belli oldu
NATO'da Doğu Akdeniz zirvesinin saati belli oldu
Doğu Akdeniz'deki gerginliğin asıl sebebi ne?
Doğu Akdeniz'deki gerginliğin asıl sebebi ne?
Daha Fazla Video Göster