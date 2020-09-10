Yunan Başbakan Miçotakis Türkiye'yi yine AB ile tehdit etti

"SALDIRGAN BİR TÜRKİYE'YE TAVİZ VEREMEYİZ"

Miçotakis, Türkiye'nin saldırgan olduğunu iddia etti, Avrupa'nın stratejik çıkarlarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Miçotakis, "Çünkü konu artık Avrupa dayanışmasının ötesine geçti. Mesele, artık Avrupa'nın stratejik çıkarlarının, hayati çıkarlarının tehlike altında olduğunu kabul etmekle ilgili. Avrupa, gerçek anlamda jeopolitik gücünü göstermek istiyorsa, saldırgan bir Türkiye'ye taviz vermeyi göze alamaz." ifadelerini kullandı.

"EKONOMİK BEDEL ÖDERLER"

Türkiye'yi vazgeçmemesi durumunda ekonomik bedel ödemek ile tehdit eden Miçotakis, "Türkiye'nin yaptırımları engellemek, geri adım atmak ve bu krizden çıkış için bir yol belirlemek için hala zamanı var. Türkiye'nin sınırlandırılan alanların dışında kalan sularda her türlü denizcilik ve bilimsel faaliyetlerden kaçınması ve saldırgan söylemini dizginlemesi gerekiyor. Yoksa ekonomik bedelini öder." dedi.