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Yunan Başbakan Miçotakis Türkiye'yi yine AB ile tehdit etti

, 'yi Avrupa Birliği yaptırımları ile tehdit etmeye kalkıştı. Yunanistan Başbakanı, Türkiye'nin Oruç Reis önderliğindeki arama ve sondaj faaliyetlerini durdurmasını istedi. Miçotakis, aksi halde Türkiye'nin ekonomik bedel ödeyeceğini söyledi.

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Giriş Tarihi: 10.09.2020 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020
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Yunan Başbakan Miçotakis Türkiye'yi yine AB ile tehdit etti

'yi küstah sözlerle tehdit etti. Miçotakis, gerilimi tırmandıracak ifadeler kullanırken, Türkiye'nin doğal gaz faaliyetlerini durdurmasını istedi. Aksi halde ise Türkiye'nin ekonomik bir bedel ödeyeceğini savundu.

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MİÇO YİNE HADDİNİ AŞTI

Gazetesi için bir makale kaleme alan Miçotakis, "Türkiye ya saldırganlığına son verir ya da yaptırımlarına maruz kalır" başlığını kullandı.

Türkiye'nin haklarından vazgeçmesi gerektiğini ifade eden Miçotakis, AB'ye de Türkiye'nin kararlı tutumunun sürmesi durumunda yaptırımları hayata geçirmesi çağrısında bulundu.

"SALDIRGAN BİR TÜRKİYE'YE TAVİZ VEREMEYİZ"

Miçotakis, Türkiye'nin saldırgan olduğunu iddia etti, Avrupa'nın stratejik çıkarlarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Miçotakis, "Çünkü konu artık Avrupa dayanışmasının ötesine geçti. Mesele, artık Avrupa'nın stratejik çıkarlarının, hayati çıkarlarının tehlike altında olduğunu kabul etmekle ilgili. Avrupa, gerçek anlamda jeopolitik gücünü göstermek istiyorsa, saldırgan bir Türkiye'ye taviz vermeyi göze alamaz." ifadelerini kullandı.

"EKONOMİK BEDEL ÖDERLER"

Türkiye'yi vazgeçmemesi durumunda ekonomik bedel ödemek ile tehdit eden Miçotakis, "Türkiye'nin yaptırımları engellemek, geri adım atmak ve bu krizden çıkış için bir yol belirlemek için hala zamanı var. Türkiye'nin sınırlandırılan alanların dışında kalan sularda her türlü denizcilik ve bilimsel faaliyetlerden kaçınması ve saldırgan söylemini dizginlemesi gerekiyor. Yoksa ekonomik bedelini öder." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN, "DİPLOMASİ VE SAVUNMA SANAYİSİNDE TÜRKİYE'NİN BİLEĞİNİ BÜKEMEYENLER EKONOMİYE SARILIYOR" DEMİŞTİ

Başkan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türkiye Sigorta töreninde çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisi konusunda stratejik hamlelerini hatırlatmış, eski Türkiye'nin geride kaldığını söylemişti. Erdoğan, "Diplomasi ve savunma sanayisinde Türkiye'nin bileğini bükemeyenler ekonomiye sarılıyor" ifadelerini kullanmıştı. Miçotakis'in yazısı sonrası Erdoğan'ın o sözleri akıllara geldi.

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