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Son dakika: Yunanistan Başbakanı Miçotakis haddini aştı! Türkiye'ye küstah sözler

Son dakika haberi... 'ın , " herhangi bir diyaloğa başlamadan önce tehdit politikasından vazgeçmeli" açıklamasında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.09.2020 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020
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Son dakika: Yunanistan Başbakanı Miçotakis haddini aştı! Türkiye'ye küstah sözler

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme yapma kararı aldığını açıklamıştı.

Stoltenberg'in açıklamasının ardından Türk Dışişleri, bu çağrıdan memnuniyet duyulduğunu ve diyaloğa hazırız mesajını vermişti.

Ancak Yunan kaynaklar, Atina'nın bu kararı onaylamadığını iddia etmişti.

NATO'NUN AÇIKLAMASINA YUNANİSTAN'DAN RESMİ YANIT
AFP'nin aktardığına göre; Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'deki gerilimi azaltmak amacıyla görüşmelerin başlaması için Türkiye'nin tehditlerden vazgeçmesi gerektiği kaydedildi. Miçotakis, "Türkiye herhangi bir diyaloğa başlamadan önce tehdit politikasından vazgeçmeli" dedi.

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