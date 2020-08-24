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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’tan sel yalanı! İşte çirkin iftirayı çürüten görüntüler

Devlet selde vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için seferber olmuşken Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Kepçe üzerinde poz verenler nerede?” iddiasında bulundu, selde kaybolan ’ın eşi ’a sahip çıkılmadığını iddia etti. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı ’un, Akar ailesinin selden zarar gören evini ziyaret ettiği öğrenildi. Zeynep Akar'ın yarın sabah evine taşınacağı bildirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.08.2020
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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’tan sel yalanı! İşte çirkin iftirayı çürüten görüntüler

Giresun'da etkili olan şiddetli yağış ardından meydana gelen sel ve heyelanlar sonrasında Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde yaraların sarılması çalışmaları devam ediyor.

ENGİN ÖZKOÇ'TAN BÜYÜK YALAN
Devlet vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için seferber olmuşken, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç büyük bir yalana imza attı.

Engin Özkoç, devletin Dereli ilçesinde selde kaybolan ve arama çalışmaları Kemal Akar'ın eşi Zeynep Akar'a sahip çıkılmadığını iddia etti. Özkoç, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve "Kepçe üzerinde poz verenler nerede?" iddiasında bulundu.

ZEYNEP AKAR YARIN SABAH YENİ EVİNE TAŞINIYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Zeynep Akar'la görüştüğü öğrenildi. Bakanlığın Zeynep Akar'a yeni ev bulduğu, evin boya, badana ve tadilatının yapıldığı ve eşyaların alındığı, Zeynep Akar'ın yarın sabah evine taşınacağı bildirildi.

BAKAN KURUM, ZEYNEP AKAR'IN SELDEN ZARAR GÖREV EVİNİ ZİYARET ETTİ
Dereli ilçesinde ise selde kaybolan Kemal Akar'ı arama çalışmaları sürerken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Akar ailesinin selden zarar gören evini ziyaret etti. Murat Kurum, ailenin bugün başka bir eve taşınacağını söyledi.

EVİN YIKILMASI TALİMATINI VERDİ, AKAR'IN YENİ TAŞINACAĞI EVİ ZİYARET ETTİ
Murat Kurum, taşan derenin ortasında bulunan evde de inceleme yaptı ve evin yıkılması talimatını verdi. Zeynep Akar'ın yeni taşınacağı evi de inceleyen Bakan Kurum tadilat ve ihtiyaçların karşılanması için talimat verdi.

ÜÇ BAKAN MAHSUR KALAN VATANDAŞLARA İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜNÜN KEPÇESİ ÜZERİNDE ULAŞTI
Selin vurduğu Giresun'da incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dereli ilçesinde bir mahallede mahsur kalan vatandaşlara iş makinesi operatörünün kepçesi üzerinde ulaşmıştı.

SABAH

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