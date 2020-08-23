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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Giresun için tüm imkanlar seferber edildi

, 'daki sel felaketinin yaralarını sarmak için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 23.08.2020 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Giresun için tüm imkanlar seferber edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Giresun'da meydana gelen ve hepimizi derinden sarsan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kaybolan vatandaşlarımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Devletimiz felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiştir" dedi.

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