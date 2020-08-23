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AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk sel felaketindeki son durumu A Haber canlı yayınında aktardı
Giresun'da yaşanan sel felaketinde ilk belirlemelere göre 1 asker şehit olmuş 3 vatandaşımız ise hayatını kaybetmişti. AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk bölgede yaşanan son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Öztürk, 11 kaybı arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. 2002 yılında yaşanan sel felaketi ile bugün yaşanan felaketin mukayese bile edilemeyeceğine dikkat çeken Öztürk, 20-30 kat daha kötü bir durumla karşı karışa olunduğunu ifade etti. Öztürk, kayıp 4 jandarmaların arama kurtarma çalışalarıyla ilgili son bilgileri aktardı.