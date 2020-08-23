Giresun Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu A Haber canlı yayınında konuştu

Giresun Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, yaşanan olağanüstü olayla ilgili 3 bakanın bölgede olduğunu ve devlet olarak yaraların en kısa sürede sarılacağını açıkladı. İşte Şenlikoğlu'nun A Haber canlı yayınında yaptığı o çarpıcı açıklamalar...

Giresun Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu A Haber canlı yayınında sel felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

11 kaybın bulunmasıyla ilgili çalışmaların sürüldüğünü ifade eden Şenlikoğlu, 150'den fazla iş yerinin zarar gördüğünü ama kısa süre içerisinden bu zararların giderileceğini söyledi.

Şenlikoğlu, yaşanan olağanüstü olayla ilgili 3 bakanın bölgede olduğunu ve devlet olarak yaraların en kısa sürede sarılacağını açıkladı.