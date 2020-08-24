CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’tan sel yalanı!

Devlet, selde vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için seferber olmuşken; CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Kepçe üzerinde poz verenler nerede?” iddiasında bulundu, selde kaybolan Kemal Akar’ın eşi Zeynep Akar’a sahip çıkılmadığını iddia etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un; Akar ailesinin selden zarar gören evini ziyaret ettiği öğrenildi. Zeynep Akar’a yeni evin bulunduğu, evin boya, badana ve tadilatının yapıldığı ve eşyaların alındığı, Zeynep Akar'ın yarın sabah evine taşınacağı bildirildi. İşte Sabah'tan Kenan Kıran'ın özel haberinin detayları...

Giresun'da etkili olan şiddetli yağış ardından meydana gelen sel ve heyelanlar sonrasında Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde yaraların sarılması çalışmaları devam ediyor.Devlet vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için seferber olmuşken; CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç büyük bir yalana imza attı.Engin Özkoç; devletin Dereli ilçesinde selde kaybolan ve arama çalışmaları Kemal Akar'ın eşi Zeynep Akar'a sahip çıkılmadığını iddia etti. Özkoç; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu veiddiasında bulundu.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un; Zeynep Akar'la görüştüğü öğrenildi. Bakanlığın; Zeynep Akar'a yeni ev bulduğu, evin boya, badana ve tadilatının yapıldığı ve eşyaların alındığı, Zeynep Akar'ın yarın sabah evine taşınacağı bildirildi.Dereli ilçesinde ise selde kaybolan Kemal Akar'ı arama çalışmaları sürerken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Akar ailesinin selden zarar gören evini ziyaret etti. Murat Kurum, ailenin bugün başka bir eve taşınacağını söyledi.Murat Kurum; taşan derenin ortasında bulunan evde de inceleme yaptı ve evin yıkılması talimatını verdi. Zeynep Akar'ın yeni taşınacağı evi de inceleyen Bakan Kurum tadilat ve ihtiyaçların karşılanması için talimat verdi.Selin vurduğu Giresun'da incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dereli ilçesinde bir mahallede mahsur kalan vatandaşlara iş makinesi operatörünün kepçesi üzerinde ulaşmıştı.