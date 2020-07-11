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CHP bildiğiniz gibi! Engin Özkoç: Barolara ilişkin kanunu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz

Son dakika haberi...  Grup Başkanvekili Engin Özkoç, barolara ilişkin kanunun iptali için başvuracaklarını bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.07.2020
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CHP bildiğiniz gibi! Engin Özkoç: Barolara ilişkin kanunu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirme ve eleştirilerde bulundu.

Barolara ilişkin düzenlemenin Genel Kurulda AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildiğini anlatan Özkoç, düzenlemenin ülkenin daha fazla siyasallaşmasını sağlayacağını ve üniter yapısına yönelik bir tehdit olduğunu savundu.

CHP'li Özkoç, "Herkes kendi siyasi görüşüne göre kutuplara ayrılıp kendi barosunu kuracak demektir." diye konuştu.

AK Parti milletvekillerinin de bu yasadan memnuniyet duymadığını ileri süren Özkoç, gelecekte bu yasa teklifini kabul eden milletvekillerinin belirlenmesi için elektronik oylama istediklerini belirtti.

Özkoç, "Bu karanlık karara, yarın öbür gün kimler el kaldırmış görsünler dedik. Biz bu karara 'hayır' dedik. Çocuklarımıza anlatacağımız bir hikayemiz var, Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği ve beraberliği için. Ama onların çocuklarının yüzüne bakacak halleri kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Baro düzenlemesi TBMMde kabul edilerek yasalaştı SON DAKİKA: BARO DÜZENLEMESİ TBMM'DE KABUL EDİLEREK YASALAŞTI

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