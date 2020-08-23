Fatih gemisi doğalgaz buldu gözler Akdeniz'e döndü

Cuma günü açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugünkü sevinci bize Fatih gemisi yaşattı. Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. 320 milyar metreküp rezerv bulduk." sözleriyle müjdeyi vermişti. Alınan Navtex kararı ile gözler Akdeniz'e çevrildi. Oruç Reis, sismik arama çalışmalarına tüm hızıyla devam edecek.

TÜRKİYE'NİN GÖZÜ KULAĞI AKDENİZ'DE

Türkiye, Akdeniz'de araştırma çalışmaları yürüten Oruç Reis gemisinin görevi 27 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Bu akşam alınan karar ile Oruç Reis'in Akdeniz'deki çalışma süresinin uzatıldığı açıkladı. Navtex bölgedeki denizciler için faaliyet yürütülecek alanı belirterek uyarı yapılması anlamına geliyor.

Oruç Reis Gemisi Navtex ilanında belirtilen koordinatlarda sismik çalışmalarını sürdürecek. Türkiye'nin Rodos ile Meis adaları arasındaki bölge için ilk Navtex ilanı Yunanistan'la kıta sahanlığı gerilimine yol açmıştı.

320 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ BULUNDU

Dünyanın dikkatle takip ettiği müjde açıklamasında Başkan Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020'de Tuna-1'de başladığı çalışmasında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Kendisini Boğaz'dan uğurladığım günü hatırlıyorum. Hamdolsun neticeye de, keşfe de ulaştık. Fatih sondaj gemimiz ismine yakışır şekilde hepimizi gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

ORUÇ REİS EN YETENEKLİ GEMİLERDEN

Uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile 1500 metre su derinliğine kadar deniz tabanı görüntülemesi yapabilen Oruç Reis, deniz tabanından 18 metreye kadar karot numunesi alabilen cihazları sayesinde farkını ortaya koyuyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Oruç Reis 2B ve 3B sismik, gravite, manyetik ve jeofizik araştırmaları yapabilme kabiliyetine sahipken, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu ve 15 bin metreye kadar da 2 boyutlu veri toplayabiliyor.

Üretim sürecinden takip ve destek gemilerine; sigortalamasından çalışma ekibine kadar 'yerli ve milli' olma özelliği taşıyan Oruç Reis, dünyadaki yüksek donanımlı ve çok amaçlı 6-7 sismik araştırma gemisinden biri.

AKDENİZ'DE ÇALIŞMALAR DURMAKSIZIN DEVAM EDECEK

Türkiye, Yunanistan'la yaklaşık 2,5 aydır sorunların aşılması için müzakere yürütüyordu. Berlin'de iki ülke temsilcilerinin görüştüğü sırada Yunanistan bir oldubitti girişimiyle Mısır'la sözde deniz yetki alanı anlaşması imzalandı. Bunun üzerine Başkan Erdoğan görüşmelerin durdurulduğunu ve anlaşmanın yok hükmünde olduğunu vurguladı.

Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de denklem dışında bırakmak için atılan bu adım sonrası sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Kaş sahilinin 250 kilometre güneyine, Mısır-Türkiye deniz sınırına gönderildi. Gemi, Navtex ilan edilmesi sonrası belirlenen 8 koordinat noktasında araştırma yapmaya devam ediyor. Oruç Reis'e güvenlik açısından savaş gemileri de eşlik ediyor.