23 Ağustos 2020, Pazar
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Son dakika: Oruç Reis'in görev süresi uzatıldı! Navtex uzatıldı!

Son dakika haberleri... , Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerin yanı sıra birçok geminin sismik çalışmaları uzatıldı.

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Giriş Tarihi: 23.08.2020 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020
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Son dakika: Oruç Reis'in görev süresi uzatıldı! Navtex uzatıldı!

Navtex'in uzatılması hakkında verilen kararın ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

ORUÇ REİS, ATAMAN VE CENGİZ HAN İSİMLİ GEMİLER İLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN SAHADA İCRA EDİLEN SİSMİK ÇALIŞMALAR 27 AĞU 20 SAAT 2059Z'YA KADAR UZATILMIŞTIR.
33 55.22 K - 027 59.83 D
34 58.25 K - 030 31.50 D
34 18.18 K - 030 54.52 D
34 17.03 K - 030 06.12 D
33 49.84 K - 030 06.78 D
33 41.25 K - 028 46.16 D
33 47.41 K - 028 21.48 D
33 53.37 K - 027 59.90 D
6 DENİZ MİLİ AÇIK GEÇİLMESİ.
2. BU BİLDİRİ 27 AĞU 20 SAAT 2059Z'DA YÜRÜRLÜLÜKTEN KALDIRILACAKTIR.

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