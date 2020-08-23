Son dakika: Oruç Reis'in görev süresi uzatıldı! Navtex uzatıldı!

Navtex'in uzatılması hakkında verilen kararın ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

ORUÇ REİS, ATAMAN VE CENGİZ HAN İSİMLİ GEMİLER İLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN SAHADA İCRA EDİLEN SİSMİK ÇALIŞMALAR 27 AĞU 20 SAAT 2059Z'YA KADAR UZATILMIŞTIR.

33 55.22 K - 027 59.83 D

34 58.25 K - 030 31.50 D

34 18.18 K - 030 54.52 D

34 17.03 K - 030 06.12 D

33 49.84 K - 030 06.78 D

33 41.25 K - 028 46.16 D

33 47.41 K - 028 21.48 D

33 53.37 K - 027 59.90 D

6 DENİZ MİLİ AÇIK GEÇİLMESİ.

2. BU BİLDİRİ 27 AĞU 20 SAAT 2059Z'DA YÜRÜRLÜLÜKTEN KALDIRILACAKTIR.