Son dakika: Oruç Reis'in görev süresi uzatıldı! Navtex uzatıldı!
Son dakika haberleri... Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerin yanı sıra birçok geminin sismik çalışmaları uzatıldı.
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ORUÇ REİS, ATAMAN VE CENGİZ HAN İSİMLİ GEMİLER İLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN SAHADA İCRA EDİLEN SİSMİK ÇALIŞMALAR 27 AĞU 20 SAAT 2059Z'YA KADAR UZATILMIŞTIR.
Navtex'in uzatılması hakkında verilen kararın ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
ORUÇ REİS, ATAMAN VE CENGİZ HAN İSİMLİ GEMİLER İLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN SAHADA İCRA EDİLEN SİSMİK ÇALIŞMALAR 27 AĞU 20 SAAT 2059Z'YA KADAR UZATILMIŞTIR.
33 55.22 K - 027 59.83 D
34 58.25 K - 030 31.50 D
34 18.18 K - 030 54.52 D
34 17.03 K - 030 06.12 D
33 49.84 K - 030 06.78 D
33 41.25 K - 028 46.16 D
33 47.41 K - 028 21.48 D
33 53.37 K - 027 59.90 D
6 DENİZ MİLİ AÇIK GEÇİLMESİ.
2. BU BİLDİRİ 27 AĞU 20 SAAT 2059Z'DA YÜRÜRLÜLÜKTEN KALDIRILACAKTIR.