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Türkiye'den flaş NAVTEX açıklaması

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Giriş: 23.08.2020 21:54
Güncelleme:23.08.2020 21:54
Son dakika haberleri... Türkiye, Akdeniz'de araştırma çalışmaları yürüten Oruç Reis gemisinin görevi 27 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Türkiye, Akdeniz'de araştırma çalışmaları yürüten Oruç Reis gemisinin görevi 27 Ağustos'a kadar uzatıldı. Türkiye'nin Oruç Reis Gemisi sismik araştırma gemisi için daha önce ilan ettiği Navtex'in süresi bugün doluyordu.

Son kararla süre 4 gün daha uzatıldı.

İŞTE YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA

Navtex'in uzatılması hakkında verilen kararın ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

ORUÇ REİS, ATAMAN VE CENGİZ HAN İSİMLİ GEMİLER İLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN SAHADA İCRA EDİLEN SİSMİK ÇALIŞMALAR 27 AĞU 20 SAAT 2059Z'YA KADAR UZATILMIŞTIR.
33 55.22 K - 027 59.83 D
34 58.25 K - 030 31.50 D
34 18.18 K - 030 54.52 D
34 17.03 K - 030 06.12 D
33 49.84 K - 030 06.78 D
33 41.25 K - 028 46.16 D
33 47.41 K - 028 21.48 D
33 53.37 K - 027 59.90 D
6 DENİZ MİLİ AÇIK GEÇİLMESİ.
2. BU BİLDİRİ 27 AĞU 20 SAAT 2059Z'DA YÜRÜRLÜLÜKTEN KALDIRILACAKTIR.

YUNANİSTAN GERİLİM YÜKSELTMEYE DEVAM EDİYOR

Navtex bölgedeki denizciler için faaliyet yürütülecek alanı belirterek uyarı yapılması anlamına geliyor.

Oruç Reis Gemisi Navtex ilanında belirtilen koordinatlarda sismik çalışmalarını sürdürecek.

Türkiye'nin Rodos ile Meis adaları arasındaki bölge için ilk Navtex ilanı Yunanistan'la kıta sahanlığı gerilimine yol açmıştı.

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