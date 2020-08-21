Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Karadeniz'de bulunan doğalgaz hakkında açıklama

Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz'de doğalgaz rezervi buldu, dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi. Doğalgaz rezervinin bulunmasının ardından önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Zafer, inananlarındır." paylaşımında bulundu.

"İNANIYOR VE ÇALIŞIYORSANIZ..."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Zafer, inananlarındır. İnanıyorsanız ve çalışıyorsanız Cenab-ı Allah her işin sonunu hayra tevdi ediyor. Zaferler ayındaki tarihi keşfimiz, milletimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Bize bu mutluluğu yaşatan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun." ifadelerine yer verdi.