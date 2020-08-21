Alman basını Başkan Erdoğan'ın doğalgaz müjdesini yazdı! “Türk ekonomisi için harikulade bir gelişme”

Başkannın Cuma günü iyi haberler vereceği sözünü Çarşamba gününden söylediğini belirten Bild Gazetesi, doğalgazın bulunmasına dair yaptığı haberi "Türk ekonomisi için harikulade bir gelişme" başlığı ile verdi. Gazete, haberin devamında Başkan Erdoğan'ın "Türkiye için yeni bir dönem" sözlerini kullandı. Doğalgaz rezervinin bulunduğu bölgede daha fazla rezervin olabileceği ile ilgili bulguların olduğunu yazan Bild, Reuters haber ajansına dayandırdığı açıklamasında rezervin Türkiye'nin 20 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacağını aktardı. Gazete, haberinde ayrıca Erdoğan'ın Akdeniz'de sondaja devam edileceği ve Türkiye'nin enerji ihracatçısı olana kadar dinlenmeyeceği sözlerine de yer verdi. Focus Online, Türkiye'nin doğalgaz keşfini Erdoğan'ın "Türkiye için yeni dönem" sözünü manşete çıkararak okuyucularına duyurdu. Haber kanalı N-Tv ise, "Erdoğan doğal keşfini kutluyor" başlığını attı.





