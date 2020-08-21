21 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AB'den Türkiye'nin bulduğu doğalgaz rezervi hakkında flaş yorum

AB'den Türkiye'nin bulduğu doğalgaz rezervi hakkında flaş yorum

AB'nin Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervini değerlendirdi. Doğalgaz rezervi bulunmasının önemli olduğuna değinen Berger, "Doğalgaz kaynaklarının bulunması ekonomiye ve kalkınmaya önemli bir katkıda bulunacaktır." şeklinde konuştu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.08.2020
ABONE OL
AB'den Türkiye'nin bulduğu doğalgaz rezervi hakkında flaş yorum

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz rezervi keşfine ilişkin, "Doğalgaz kaynaklarının bulunması ekonomiye ve kalkınmaya önemli bir katkıda bulunacaktır." dedi.

"TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Bir dizi ziyaret için eşi Marilena Georgiadou Berger ile Karabük'e gelen Büyükelçi Christian Berger, Safranbolu ilçesindeki Cinci Hanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini açıkladığını ifade eden Berger, bunun güzel bir haber olduğunu söyledi.

Berger, "Doğalgaz kaynaklarının bulunması ekonomiye ve kalkınmaya önemli bir katkıda bulunacaktır. Umarın en kısa sürede kullanılabilir hale gelir ve bu doğalgaz çıkartılabilir. Biz her zaman Türkiye'nin refah içinde, istikrarlı, demokrasinin yerleştiği bir ülke olduğunu görmek istiyoruz Avrupa Birliği olarak. Başkanlığımızın her zaman mesajı bu olmuştur. Umut ediyoruz bu, en kısa sürede Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunacak bir araca dönüşür." diye konuştu.

Son dakika: Başkan Erdoğandan tarihi müjde! 83 milyonun gözü Dolmabahçedeydi SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TARİHİ MÜJDE! 83 MİLYONUN GÖZÜ DOLMABAHÇE'DEYDİ
Karadenizde büyük keşif! Dünya basını Başkan Erdoğanın müjdesini böyle gördü KARADENİZ'DE BÜYÜK KEŞİF! DÜNYA BASINI BAŞKAN ERDOĞAN'IN MÜJDESİNİ BÖYLE GÖRDÜ
Başkan Erdoğan doğalgaz müjdesini duyurdu! MHP bu anlamlı mesajı paylaştı: Çırpınırdı Karadeniz... BAŞKAN ERDOĞAN DOĞALGAZ MÜJDESİNİ DUYURDU! MHP BU ANLAMLI MESAJI PAYLAŞTI: "ÇIRPINIRDI KARADENİZ..."
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan Karadenizde bulunan doğalgaz hakkında açıklama HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN KARADENİZ'DE BULUNAN DOĞALGAZ HAKKINDA AÇIKLAMA

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA