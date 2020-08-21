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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'müjdeler olsun' diyerek paylaştı

Son dakika haberi... , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es! #MüjdelerOlsun" ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.08.2020 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'müjdeler olsun' diyerek paylaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün vereceği müjde hem dünyada hem Türkiye'de heyecan uyandırdı.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeler olsun diyerek paylaştı SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK 'MÜJDELER OLSUN' DİYEREK PAYLAŞTI

Konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, paylaşımda "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es! #MüjdelerOlsun" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE'DE BİR EKSEN DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK''

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a gazeteciler ''Başkan Erdoğan Cuma günü ne müjdesi verecek?'' sorusunu yöneltmiş, Albayrak, ''Türkiye için bir eksen değişikliği olacak. Güzel günler bizi bekliyor'' demişti.

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