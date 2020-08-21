21 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'müjdeler olsun' diyerek paylaştı

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'müjdeler olsun' diyerek paylaştı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.08.2020 11:55
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es! #MüjdelerOlsun" ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün vereceği müjde hem dünyada hem Türkiye'de heyecan uyandırdı.

Konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, paylaşımda "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es! #MüjdelerOlsun" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE'DE BİR EKSEN DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK''

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a gazeteciler ''Başkan Erdoğan Cuma günü ne müjdesi verecek?'' sorusunu yöneltmiş, Albayrak, ''Türkiye için bir eksen değişikliği olacak. Güzel günler bizi bekliyor'' demişti.

Sondaj gemilerimiz nerede?
Sondaj gemilerimiz nerede?
Bakan Albayrak 'müjdeler olsun' diyerek paylaştı
Bakan Albayrak 'müjdeler olsun' diyerek paylaştı
Hangi araştırma gemimiz nerede?
Hangi araştırma gemimiz nerede?
Türkiye tarihinden aldığı güçle...
Türkiye tarihinden aldığı güçle...
Müjdeyle ilgili flaş açıklama
Müjdeyle ilgili flaş açıklama
Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne olacak?
Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne olacak?
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs paylaşımı
21 Ağustos 1915: İkinci Anafartalar
21 Ağustos 1915: İkinci Anafartalar
Biz yola milletimize hizmet aşkıyla çıktık
Biz yola milletimize hizmet aşkıyla çıktık
Biden seçilirse Türkiye-ABD ilişkileri ne olur?
Biden seçilirse Türkiye-ABD ilişkileri ne olur?
Günlük test sayısı 92 bini vaka sayısı ise 1400'ü geçti
Günlük test sayısı 92 bini vaka sayısı ise 1400'ü geçti
Bakan Koca: Filyasyon başarımız sürüyor
Bakan Koca: Filyasyon başarımız sürüyor
Daha Fazla Video Göster