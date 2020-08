Tam Kafadan filmi konusu nedir? Tam Kafadan filmi oyuncuları kimler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerini Ali Biçim, Mesut Can Tomay, Efekan Can ve Burak Güneş'in paylaştığı film izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor. Peki, Tam Kafadan filmi konusu nedir? Tam Kafadan filmi oyuncuları kimler? Merak edilen detaylar haberimizde...

TAM KAFADAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mali sorunlarla başı dertte olan Şenol Başkan, kentsel dönüşüm nedeniyle espor kulübünü ve internet kafesini kaybeder. Yaşananları oyuncularına çaktırmak istemeyen Şenol Başkan, geçen yılki büyük turnuvayı kazanan Zula'nın mobil versiyonunun çıkmasından yola çıkarak bir karavan alır ve takımına "mobil oyun konseptine" geçtiklerini söyler. Mahallelerinde bulunan top sahasına çektiği karavanı kulübün yeni merkezi olarak açıklayan Şenol Başkan, takımını da antremanları burada yaptırmaya zorlar. Turnuvaya hazırlanması için kamp yapması gereken takım, karavanda gereken ortamı sağlayamayınca dağılma aşamasına gelir. Şenol Başkan, takımını dağılmaktan kurtarmak için vakit kaybetmeden harekete geçmek zorundadır.