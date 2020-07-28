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İletişim Başkanı Altun paylaştı: Ayasofya Camii'nin açılması sonrası CİMER mesaj yağmuruna tutuldu

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı , 'nin açılması sonrası 'in mesaj yağmuruna tutulduğunu yazdı. Altun, "Sevinç ve gurur dolu binlerce mesaj için necip Milletimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 28.07.2020 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
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İletişim Başkanı Altun paylaştı: Ayasofya Camii'nin açılması sonrası CİMER mesaj yağmuruna tutuldu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ayasofya Camii'nin açılması sonrası CİMER'in mesaj yağmuruna tutulduğunu belirtti.

Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Vatandaşlarımız, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin yeniden ibadete açılması nedeniyle CİMER'i mesaj yağmuruna tuttu. Sevinç ve gurur dolu binlerce mesaj için necip Milletimize teşekkür ediyoruz.





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