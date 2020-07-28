Sümela Manastırı nerede? Sümela Manastırı içi nasıl? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2016 yılında başlayan restarasyon çalışmalarında sona gelindi. Başkan Erdoğan, Trabzon'da bulunan Sümela Manastırı 2. Etap Açılış Töreni ve Ayasofya Camii Restorasyon Sonrası Açılış Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Sümela Manastırı nerede? Sümela Manastırı içi nasıl? İşte hikayesi...

SÜMELA MANASTIRI (MERYEM ANA) MANASTIRI NEREDEDİR?

Trabzon'un Maçka İlçesi'nin Altındere Köyü sınırları içinde, Altındere vadisine hakim Karadağ'ın eteklerinde sarp bir kayalık üzerine kurulmuş olan Sümela Manastırı, halk arasında "Meryem Ana" adı ile anılır. Vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikte bulunan yapı, bu konumuyla manastırların şehir dışında, ormanlarda, mağara ve su kenarlarında kurulma geleneğini sürdürmüştür. Meryem Ana adına kurulan manastırın "Sümela" adını "siyah" anlamına gelen "melas" sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Bu ismin manastırın kurulduğu koyu renkli Karadağlar' dan geldiği düşünülmekte ise de Sümela kelimesi buradaki Meryem tasvirinin siyah rengine bağlanabilmektedir.