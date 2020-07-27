Demba Ba'dan hayranlarına açık davet: Ayasofya Camii'nde buluşalım

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu olan Başakşehir'de bu başarının önemli mimarlarından biri de Senegalli golcü Demba Ba. Kritik maçlarda attığı goller ve kazandırdığı puanlarla dikkatleri üzerine çeken 35 yaşındaki oyuncu, elde ettikleri şampiyonluktan kariyer planlamasına, takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'dan geçtiğimiz günlerde ibadete açılan Ayasofya Camii'ne kadar birçok konuda İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.





"HAK EDİLMİŞ BİR ŞAMPİYONLUK"

Öncelikle şampiyonluk hakkındaki görüşlerini ve hislerini dile getiren Ba, "Bence büyük bir başarı. Birçok şeyin toplamı aslında. Baktığınız zaman şu andaki teknik ekibin bunda çok etkisi var. Ama aynı şekilde burada çalışan eski teknik ekibin de katkısı var. Çok çalışma ve çok emek karşılığında kazanılmış, hak edilmiş bir şampiyonluk" ifadelerini kullandı.





"PANDEMİDEN SONRA HER MAÇI FİNAL OLARAK OYNADIK"

Korona virüs sebebiyle lige verilen aradan daha güçlü şekilde döndüklerini sözlerine ekleyen başarılı futbolcu, "Pandemi sürecinden sonra yakalanan bu fırsatı lehimize çevirmeye çalıştık. Herkes birbirine daha fazla kenetlendi ve özellikle pandemiden sonraki her maçı, final maçı olarak oynadık. Çünkü bu şekilde oynarsak eninde sonunda kazanacağımızı biliyorduk. O yüzden pandemiden sonraki kenetlenmemiz bu başarıyı getirdi" diye konuştu.





"ALLAH'A ŞÜKREDİYORUM"

Çin ekibi Shanghai Shenhua'da forma giydiği dönemde bacağının kırıldıktan sonra futbol hayatının biteceğine dair endişeye kapılıp kapılmadığına yönelik gelen bir soruyu Demba Ba, şöyle cevaplandırdı:



"Bu sadece bir kere başıma geldi. 4 sene önce bacağım kırıldığında bunu düşündüm ama bu düşünce sadece 24 saat sürdü. 24 saat sonra bu düşünceden de kurtuldum. Çünkü öncelikle inancınız olması lazım ki ben Allah'a inanıyorum. Allah'a şükrediyorum. Zaten Allah da yanınızda olursa, isterseniz, inanırsanız bence her şeyi başarabilirsiniz."





"OYNADIKÇA AÇILDIM VE GOLLER ATTIM"

Ligin ilk 15 haftasında sadece 1 golü bulunmasına rağmen düzenli forma giymeye başlayınca gol sayısının da arttığını belirten Senegalli futbolcu, "1 golün olduğu 15 maçta ben oynamıyordum. Buna oynamak denmez aslında. 5 dakika, 20 dakika oyuna girme hatta Alanyaspor maçında 1 dakika oyuna girmişliğim vardı. Bunu tam oynamak olarak saymıyorum. Elhamdülillah ondan sonra oynamaya başladım. Oynadıkça zaten goller geldi ki bütün kariyerim boyunca goller geldi. Oynadıkça daha fazla açıldım ve golleri attım. Bunun nedeni de bu. 15. haftadan sonra düzenli olarak oynamaya başlayınca goller de geldi" dedi.





"BABAMI KAYBEDİNCE ÇOK BÜYÜK ACI YAŞADIM"

Bundan 1.5 ay önce babasını kaybeden ancak hem korona virüs hem de şampiyonluk yarışından dolayı cenazeye gidemeyen Ba, o zorlu süreci duygu dolu sözlerle şöyle aktardı:

"Zor zamanlardı açıkçası. Babasını kaybeden herkes bilir bunu. Çünkü o acı bir kere içinize oturduğu zaman kolay olmuyor. Bu benim motivasyonumu da düşüren bir şeydi. Ama her şey inanmakla başlıyor. Sonuçta hepimiz Allah'ın yarattığı insanlarız. Bu inancı taşıdığınızda bir süre sonra bu acıyı bir kenara koyuyorsunuz ve odaklanmaya başlıyorsunuz. Benim için de zor anlardı ve üzüldüm, çok büyük bir acı yaşadım."





"VÜCUDUM GÖTÜRDÜĞÜ KADAR FUTBOL OYNAYACAĞIM"

Senegalli golcü, henüz futbolu bırakmak istemediğini ve sağlığının el verdiği sürece oynamak istediğini de vurgulayarak, konuşmasının devamında şunları belirtti:

"Açıkçası vücudum götürdüğü kadar, oynayabildiğim kadar oynayacağım. Eğer bir gün artık oynamaktan sıkılırsam o zaman futbolu bırakacağım. İlerisiyle ilgili planım da; futbolu bıraktıktan sonra yönetimle ilgili master yapıp tekrar futbolun içinde yer alacağım."





"PLANLARIM ARASINDA AYASOFYA'DA NAMAZ KILMAK VAR"

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde elde ettikleri şampiyonluğun ardından Sultanahmet Camii'ne şükür namazı kılmaya giden Demba Ba, 'Başakşehir ile kazandığın şampiyonluk için ibadete yeni açılan Ayasofya'da namaz kılmak ister misin?2 sorusuna, "Evet, planlarım arasında var. Beni görmek isteyen varsa onlar da bana katılabilir" diye cevap verdi.