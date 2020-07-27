Başkan Erdoğan'dan gençlere 'Ayasofya' çağrısı

Son dakika haberi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından düzenlendiği basın toplantısın 86 yıl sonra yeniden cami olarak Ayasofya ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gençlere çağrı yapan Başkan Erdoğan, "Gençler camilerimizi ihmal etmeyin, gençler camilerimizde ne kadar secdeye kapanırsanız biliniz ki camilerimizle birlikte siz de o kadar güçlü olacaksınız. Camilerimiz ne kadar bakımsız kalırsa ruh dünyamızdan o kadar uzaklaşıyoruz demektir. Camilerimiz sessizliğe bürünürse akıbetimiz karanlıkta demektir. Bu adımla bir milletin adeta yeniden doğuşuna şahitlik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu:

"BİR MİLLETİN ADETA YENİDEN DOĞUŞUNA ŞAHİTLİK EDİYORUZ"

Camilerimiz 7'den 70'e milletimiz her bir ferdiyle ne kadar dolup taşıyorsa dinimiz İslam orada dimdik ayakta demektir. Camilerimiz dini ve sosyal etkileriyle hayatımızda ne kadar yer tutuyorsa geleceğimize o kadar güvenli bakabiliriz demektir. Buna karşılık camilerimiz ne kadar boş kalırsa gönül toprağımız o kadar çoraklaşıyor demektir.

Gençler camilerimizi ihmal etmeyin, gençler camilerimizde ne kadar secdeye kapanırsanız biliniz ki camilerimizle birlikte siz de o kadar güçlü olacaksınız. Camilerimiz ne kadar bakımsız kalırsa ruh dünyamızdan o kadar uzaklaşıyoruz demektir. Camilerimiz sessizliğe bürünürse akıbetimiz karanlıkta demektir.

Bu adımla bir milletin adeta yeniden doğuşuna şahitlik ediyoruz.