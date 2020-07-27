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Yunanistan'ın Ayasofya hazımsızlığı: Yunanlıların kalbine saplanan bir ok

Türkiye'nin Ayasofya'yı yeniden cami olarak hizmete açmasının Yunanistan'da oluşturduğu acıyı kaleme alan Yunan gazeteci Stelyo Berberakis'den flaş ifadeler. Berberakis, Ayasofya'nın yeniden cami olmasının Yunanlıların kalbine saplanan bir ok olarak niteledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.07.2020
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Yunanistan'ın Ayasofya hazımsızlığı: Yunanlıların kalbine saplanan bir ok

Yunan gazeteci Stelyo Berberakis Ayasofya'nın ibadete açılmasının Yunanistan'da şok etkisi oluşturduğunu söyledi. Berberakis Ayasofya ile ilgili alınan kararları Yunanlıların kalbine saplanan bir ok olarak niteledi.

DERİN BİR TRAVMA
Berberakis'in kaleme aldığı yazıda Ayasofya ile ilgili alınan kararın Yunanistan'da bazı çevrelerde derin bir travmaya neden olduğunu yazdı.

MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR MABET
Yunanlılara göre bir zamanlar Hıristiyan Ortodoks dünyasının en büyük kilisesi olan Ayasofya mutlaka görülmesi gereken bir mabet olarak kabul ediliyordu.

YUNAN TURİSTLERİN UĞRADIĞI İLK YER
Berberakis'in yazısından öne çıkan satır başları şöyle:

İstanbul'u ziyaret eden milyonlarca Yunan turistin ilk uğradığı tarihi yer Ayasofya oldu.

Ayasofya, Yunan halkı için "mutlaka görülmesi gereken bir mabet" olarak seyahat listelerinin başında geliyordu.

Ayasofya'yı ziyaret edenler, buranın "bir zamanların en büyük; en şanlı ve en görkemli Ortodoks kilisesi" olmasından gurur duymakta; ve "müze olarak ziyarete açık olmasına" da şükretmekteydi.

Bu nedenle İstanbul'dan fırlatılan ve Ayasofya'nın ibadete açılacağını duyuran okun, tüm Yunanların yüreğine saplandığı söylenebilir.

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