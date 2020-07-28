MEB il içi atama sonuçları açıklanan iller hangileri? 2020 öğretmenlerin ilişik kesme tarihi ne zaman?
Öğretmenlerin 2020 il içi atama sonuçları için bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığınca başvurusu alınan il içi yer değiştirmenin sonuçlarının 28 Temmuz'da açıklanacağı duyurulmuştu. Görev yaptığı il içinde başka bir okula tayin almak isteyen öğretmenlerin yaptığı il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? MEB il içi atama sonuçları açıklanan iller hangileri? Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme tarihi ne zaman? İşte merak edilenler...
Öğretmenlerin il içi atama sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, il içi tayin isteyen öğretmenler 20-27 Temmuz'da başvurularını yaptılar. MEB'in yaptığı açıklamaya göre başvurular 28 Temmuz saat 13.30'a kadar uzatılmıştı. Başvuru ve atama takviminde yer alan bilgiye göre, 2020 il içi atama sonuçlarının 28 Temmuz'da açıklanacağı bildirilmişti. Başvuru yapan öğretmenler il içi atama sonuçlarının hangi illerde açıklandığını merak ediyor. Peki, il içi atama sonuçları açıklanan iller hangileri? Tayini çıkan öğretmenler ilişik kesme işlemini ne zaman yapacaklar? İşte 2020 il içi atama sonuçları ile ilgili merak edilenler...
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANAN İLLER HANGİLERİ?
İl içi atama sonuçları İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet adresleri üzerinden erişime açılacak. Sonuçların hangi illerde açıklandığı henüz bilinmiyor. Başvuru yaptığınız ildeki İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi internet sayfası üzerinden sonuçlarınızı takip edebilirsiniz.
İL İÇİ İLİŞİK KESME NE ZAMAN?
Atama inhalarının sisteme girişi ve kararnamelerin düzenlenme tarihi 29 Temmuz olarak belirlendi. Milli Eğtiim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2020 il içi atama sonuçlarını öğrenen öğretmenler, ilişik kesme işlemlerini 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapabilecekler.
ATAMALAR NASIL OLACAK?
İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü dikkate alınarak belirlenecek.
İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacakt. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
2020 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2 nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.
Üç Yıllık Çalışma Süresinin Hesabında Birlikte Değerlendirilecek Süreler
1. Kadronun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak geçirilen süreler dahil, fiilen öğretmen olarak geçirilen süreler ile diğer eğitim kuramlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirilen süreler,
2. Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri,
3. Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla istekleri doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları eğitim kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri,
4. Alan değişikliği kapsamında aynı eğitim kurumuna atanan öğretmenlerin eski ve yeni alanlarında geçen hizmet süreleri, birlikte değerlendirilecektir.
Üç Yıllık Çalışma Süresinin Aranmayacağı Haller
1. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan ve 1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, istemeleri halinde il içinde 4, 5 ve 6'ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına,
2. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tamamlayacak olup aynı tarih itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamayan öğretmenler, istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına,
3. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü bulundukları eğitim kurumunda tamamlayan; ancak 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamayan öğretmenler, istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına,
4. Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç veya norm kadro fazlası olan öğretmenler zorunlu çalışma yükümlülüğüne ilişkin durumları da dikkate alınmak suretiyle,
(Not : Bu maddeden sadece ihtiyaç veya norm kadro fazlası durumda bulunan öğretmen yararlanabilecektir. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken öğretmen kadrosuna atananların norm kadro fazlası öğretmen olarak belirlenmesi halinde, bu durumda bulunan öğretmenlerden bu Duyurunun "A. Başvuru Şartları" başlıklı bölümünün 3 üncü maddesinde aranılan 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresi aranmayacaktır.)
5. İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler zorunlu çalışma yükümlülük durumları da dikkate alınmak suretiyle,
6. Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kuramlarında görev yapan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülük durumları da dikkate alınmak suretiyle, üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarında, Güzel Sanatlar Liselerinde, Spor Liselerinde, Bilim ve Sanat Merkezlerinde Görev Yapan Öğretmenler
1. Spor liselerinin beden eğitimi, Sgüzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik alan öğretmenleri 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamaları ve istemeleri halinde aynı tür eğitim kuramlarını isteyebilecekleri gibi diğer eğitim kuramlarını da tercih edebileceklerdir.
2. Halen özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenler, 31 Aralık 2020 tarihinde üç yıllık çalışma süresini tamamlamaları ve istemeleri halinde kapsam dışındaki diğer eğitim kuramlarını tercih edebileceklerdir.