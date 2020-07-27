Yunan rahipten itiraf gibi sözler: Bizim için utanç verici ama Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi

"Ayasofya'yı koruyan Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi" bu çarpıcı ifade Yunan bir rahibe ait. Rahip Evangelos Papanikolaou, Ayasofya hakkında Batı'ya adeta ders niteliğinde bir açıklama yaptı. Papanikolaou, "Türkler nerede olursa olsun, hep daha iyilerdi. Bizim için utanç verici ama bu gerçek." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da Evangelos Papanikolaou adında bir rahip, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasıyla ilgili Atina ezberini yıkan ifadeler kullandı. Yunanistan tarihinde pek çok kilise ve manastırın kendi yöneticileri tarafından kapatıldığını hatırlatan rahip Papanikolaou şunları söyledi:

"AYASOFYA'YI TÜRKLERDEN BAŞKA KİM KORUYABİLİRDİ?"

"Girit'te Türkler bir tane bile manastır kapatmadı. Bu yüzden insanlar 'Latin serpuşu yerine Türk sarığı görmeyi tercih ederim' diyordu. Ben de olsam Türk'ü seçerim. Ayasofya'yı Türklerden başka kim koruyabilirdi?"

"Ayasofya'yı koruyan Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi. Böyle büyük bir yapıyı kim koruyacaktı? Türkler korudu. Türkler nerede vardıysa hep daha iyilerdi. Bizim için utanç verici ama bu gerçek. Girit'te daha iyi manastır sistemi vardı.''