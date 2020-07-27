Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı ile birlikte Ankara'da ortak basın açıklaması düzenliyor.
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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı ile birlikte Ankara'da ortak basın açıklaması düzenliyor.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:
AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI
Selanik'te bayrak yakmak ancak onlara yakışır.
Anıtın ruhunun korunacağına inanıyoruz. Namaz dışında ziyarete açık olacak
İspanya gibi diğer ülkeler de Ayasofya'nın Türkiye'nin egemenlik meselesi olduğunu kabul ettiler
AB'NiN SEYAHAT KISITLAMASI
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