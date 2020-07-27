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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı ile birlikte Ankara'da ortak basın açıklaması düzenliyor.

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Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı ile birlikte Ankara'da ortak basın açıklaması düzenliyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI

Selanik'te bayrak yakmak ancak onlara yakışır.

Anıtın ruhunun korunacağına inanıyoruz. Namaz dışında ziyarete açık olacak

İspanya gibi diğer ülkeler de Ayasofya'nın Türkiye'nin egemenlik meselesi olduğunu kabul ettiler

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