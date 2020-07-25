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Son dakika: AK Parti'den sert tepki: Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz

Son dakika haberi... Sözcüsü , 'da yakılan Türk bayrağı hakkında sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Çelik, mesajında "Kafası Bizans hayalleriyle dolu dar görüşlü Yunan siyasiler kendi toplumlarını zehirliyorlar. Kendilerini Bizans’ta zanneden bu hayalperestler ’nin dünkü mesajını er ya da geç anlamaya mecburdurlar." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 25.07.2020 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020
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Son dakika: AK Parti'den sert tepki: Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz

Ömer Çelik'in paylaşımı şöyle:

Yunanistan'da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz. Ayasofya Camii'nin açılmasını güya protesto etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz...

Kafası Bizans hayalleriyle dolu dar görüşlü Yunan siyasiler kendi toplumlarını zehirliyorlar. Kendilerini Bizans'ta zanneden bu hayalperestler Ayasofya Camii'nin dünkü mesajını er ya da geç anlamaya mecburdurlar.

Kendi bayraklarının yanına dün Bizans bayrağı asanlar ve yas ilan edenler bayrağımıza saygısızlık yapamazlar. Bayrağımızı yakan faşistler, dün Ayasofya Camii'nde, bayrağımızın gölgesindeki milletimizin mesajını iyi anlamalıdır.

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