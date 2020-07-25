25 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri 'Gezi İmamı' İhsan Eliaçık'ın 'Ayasofya' hazımsızlığı: Ali Erbaş'a alçak benzetme

'Gezi İmamı' İhsan Eliaçık'ın 'Ayasofya' hazımsızlığı: Ali Erbaş'a alçak benzetme

'nün hükümeti devirme kurgusuna alet olan “, Başkanı ’ın kılıçla hutbe okumasını hazmedemeyip, eski elebaşısı Bağdadi üzerinden rezil bir iftirada bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.07.2020 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020
ABONE OL
'Gezi İmamı' İhsan Eliaçık'ın 'Ayasofya' hazımsızlığı: Ali Erbaş'a alçak benzetme

Küresel güçlerin İslam'ı lekelemek için kullandığı kukla örgüt DEAŞ, Kur'an-ı Kerim'in yasaklamasına rağmen insanları katletti, bölgede masum kanı akıttı.

Öte yandan, dinin arkasına sığınan birtakım ilahiyatçılar ise, İslam'ı siyasi emelleri için kullanmaktan imtina etmiyor. İslam'ı diline dolama hususunda DEAŞ'tan farklı olmayan ve dinimizi sadece kendi emelleri uğruna kullanan bu zihniyet, haliyle yerli ve milli bir duruş sergilemeyi de beceremiyor.

İslam'ı kendi kitlesi için değiştire değiştire farklı bir din haline getiren sapkın zihniyetin önde gelenlerinden sözde ilahiyatçı İhsan Eliaçık, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması konusunda Yunan'ı aratmayan ifadeler kullandı.

ERBAŞ'A 'BAĞDADİ' BENZETMESİ
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kılıçla hutbe okumasını "firavun adeti" olarak yorumlayan "Gezi İmamı" Eliaçık, aynı zamanda, insanları din ile aldatıp kendi safına çekmeye çalışan teröristbaşı Bağdadi'nin hutbede kılıç kullanmasını hatırlatarak rezil sözler sarf etti.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan İhsan Eliaçık, "Kılıçla hutbenin Kur'an'la bir alakası yok. Mısır Firavunlarına ve Moğol savaş geleneğine özentiden gelmektedir ve çok yanlış bir uygulamadır. Böylesi yanlış akıp gelen tarihsel uygulamaların önünü kesmek gerekir. IŞİD lideri de Bağdat'ta elinde kılıçla hutbe okumuştu." diye yazdı.

Ayasofya Camisinde 86 yıl sonra Cuma namazı kılındı! İşte o tarihi anlar AYASOFYA CAMİSİ'NDE 86 YIL SONRA CUMA NAMAZI KILINDI! İŞTE O TARİHİ ANLAR
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinde 86 yıl sonra ilk hutbe okundu AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİ'NDE 86 YIL SONRA İLK HUTBE OKUNDU
Ayasofya Camii minarelerinde ezan sesleri AYASOFYA CAMİİ MİNARELERİNDE EZAN SESLERİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA