Ayasofya'nın ibadete açılmasını Yunanistan canlı yayında izledi: Erdoğan dediğini yaptı
86 yılın ardından Danıştay kararı ile müzeden camiye dönğştürülmesi Yunanistan'ı kudurttu. Ayasofya'daki ilk namazı canlı olarak aktaran Yunanistan matem çanları çalınırken bayraklar yarıya indirildi. Yunan televizyon kanalları, Ayasofya Meydanı'ndan yaptıkları canlı bağlantılarda, "Hristiyanlar için kara gün", "Erdoğan dediğini yaptı" şeklinde yorumlarda bulundu. Yunan Kilisesi Başpsikoposu Leronimos, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini "dine aykırı bir kirletme" şeklinde haddini aşan cümleler kullandı.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı kılınması, Yunanistan'da tepkiyle karşılandı. Cuma namazının kılındığı saatlerde, tüm kiliselerde matem çanları çaldı, özel ayinler düzenlendi ve bayraklar yarıya indirildi.
"ERDOĞAN DEDİĞİNİ YAPTI"
Selanik ve Patras'taki kiliselerde, Bizans ve Yunan bayrakları eşliğinde gerçekleştirilen özel ayinlerde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin "kurtarılması" için Meryem Ana'ya dua edildi.
Başkent Atina'da akşam saatlerinde Atina Metropol Kilisesi'nde düzenlenecek özel ayinde ise Yunanistan Başpiskoposu İeronimos tarafından Bizans döneminden kalma Meryem Ana'ya ithaf edilen İstanbul ile ilgili şükran ilahileri okunacak.
San Sinot'un çağrısıyla ülkenin birçok yerindeki kiliselerde de gece ayinleri düzenlenecek.
Yunan televizyon kanalları, Ayasofya Meydanı'ndan yaptıkları canlı bağlantılarda, "Hristiyanlar için kara gün", "Erdoğan dediğini yaptı" şeklinde yorumlarda bulundu.
Televizyon kanalları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cami içerisinde namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okumasını da ekranlarına canlı olarak aktardı.
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilk tepki gösteren ülkelerden Yunanistan'ın Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, "Türkiye'nin Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararının doğrudan Yunanların tarihsel belleğini kışkırtmaya yönelik" olduğunu ileri sürerek, Papa Franciscus'u Ayasofya tartışmasında uluslararası ağırlığını koymaya çağırmıştı.
Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milliyetçilik yaptığını ve ülkesini 6 asır geriye götürdüğünü" ileri sürmüştü.
Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Ayasofya'nın tekrar camiye dönüştürülme kararını, "UNESCO'ya karşı bir meydan okuma" olarak değerlendirmişti.
Yunanistan'da birçok kilisede bayraklar yarıya indirilirken, matem çanları çalınıyor. Agrinio ve Patras kentlerindeki kiliselerden matem çanları çalınırken, akşam saatlerinde de ilahiler okunacağı duyuruldu. Şu anda Yunan televizyonlarında da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yaşananlar canlı olarak yayınlanıyor.
BAŞPSİKOPOSTAN HADDİNİ AŞAN SÖZLER
Yunan Kilisesi Başpsikoposu Leronimos, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini "dine aykırı bir kirletme" diye tanımladı.
Leronimos, "Bugün tüm Hristiyan alemi için bir yas günü" dedi. Leronimos, bu akşam özel bir ayin düzenleyeceğini ve Akathist ilahisinin söyleneceğini belirtti. Yunan geleneğine göre, aynı ilahi İstanbul'un fethinden önce de okunmuştu.
Yunanistan Ortodoks Kilisesi'nin lideri olarak görülen, Atina ve Yunanistan Başpiskoposu İkinci Leronimos, Türkiye'nin Ayasofya'yı cami yapmaya cesaret edemeyeceğini iddia etmişti. Başpiskopos, "Ellerine geçen her oyunu oynuyorlar. Bu da bir oyun. Bunu gerçekleştirmeye cesaret edemeyeceklerine inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Dinci ve milliyetçi grupların da Atina ve Selanik'te gösteriler yapması planlanıyor.