Ayasofya'nın ibadete açılmasını Yunanistan canlı yayında izledi: Erdoğan dediğini yaptı

BAŞPSİKOPOSTAN HADDİNİ AŞAN SÖZLER

Yunan Kilisesi Başpsikoposu Leronimos, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini "dine aykırı bir kirletme" diye tanımladı.

Leronimos, "Bugün tüm Hristiyan alemi için bir yas günü" dedi. Leronimos, bu akşam özel bir ayin düzenleyeceğini ve Akathist ilahisinin söyleneceğini belirtti. Yunan geleneğine göre, aynı ilahi İstanbul'un fethinden önce de okunmuştu.

Yunanistan Ortodoks Kilisesi'nin lideri olarak görülen, Atina ve Yunanistan Başpiskoposu İkinci Leronimos, Türkiye'nin Ayasofya'yı cami yapmaya cesaret edemeyeceğini iddia etmişti. Başpiskopos, "Ellerine geçen her oyunu oynuyorlar. Bu da bir oyun. Bunu gerçekleştirmeye cesaret edemeyeceklerine inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Dinci ve milliyetçi grupların da Atina ve Selanik'te gösteriler yapması planlanıyor.