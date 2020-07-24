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Yunan Kathimerini gazetesi Doğu Akdeniz ile Ayasofya yenilgisini böyle anlattı

Yunan Kathimerini gazetesi, 'deki 'nin attığı kritik adımlardan duyduğu acıyı hem de Ayasofya'nın bugün ibadete açılacak olmasının acısını yayınladığı karikatürle anlattı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.07.2020 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
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Yunan Kathimerini gazetesi Doğu Akdeniz ile Ayasofya yenilgisini böyle anlattı

Ayasofya'da ilk namaz heyecanı bugün. Danıştay kararı ile 86 yıl sonra müze saçmalaığı biten Ayasofya'da ilk namaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bugün cuma namazı ile icra edilecek.

Ayasofya'nın cami olmasından bu yana tepkilerini uluslararası arenaya taşıyan Yunanistan, Ayasofya'da kılınacak ilk namazın tarihini yas ilan etmişti.

YUNAN'IN ACISI
Yunanistan'ın en çok okunan gazetelerinden biri olan Yunan Kathimerini gazetesi Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin faaliyetlerinden duyduğu acıyı hem de Ayasofya acısını yayınladığı bir karikatürle manşetine taşıdı. Yayınlanan karikatürde Oruç Reis araştırma gemisinin adı Ayasofya olarak değiştirilirken, gemi üzerine Ayasofya Camii'nin yerleştirilmesi dikkat çekti.

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