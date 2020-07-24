24 Temmuz 2020, Cuma
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Yunan Başbakan Miçotakis'ten Ayasofya hazımsızlığı

, Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namazın kılınması nedeniyle hazımsızlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Miçotakis, 'ye uluslararası tepki gösterilmesi gerektiğini söyledi.

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Giriş Tarihi: 24.07.2020 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
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Yunan Başbakan Miçotakis'ten Ayasofya hazımsızlığı

86 yıl sonra cemaatine kavuşan Ayasofya Camii, bugün kılınan ilk Cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. Ayasofya Camii'nin ibadete açılması İslam alemi ve Türkiye'de sevinçle karşılanırken, Yunanistan'da şok etkisine neden oldu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, tarihi günde kameraların karşısında geçti.

Yunan Başbakan Miçotakisten Ayasofya hazımsızlığı YUNAN BAŞBAKAN MİÇOTAKİS'TEN AYASOFYA HAZIMSIZLIĞI

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Yunan Başbakan 'Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir' dedi. Türkiye'nin Ayasofya'yı yeniden cami yapmasına uluslararası tepki verilmesi gerektiğini vurgulayan Miçotakis, Avrupa'ya seslendi.

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