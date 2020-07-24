Yunan Başbakan Miçotakis'ten Ayasofya hazımsızlığı

86 yıl sonra cemaatine kavuşan Ayasofya Camii, bugün kılınan ilk Cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. Ayasofya Camii'nin ibadete açılması İslam alemi ve Türkiye'de sevinçle karşılanırken, Yunanistan'da şok etkisine neden oldu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, tarihi günde kameraların karşısında geçti.

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Yunan Başbakan 'Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir' dedi. Türkiye'nin Ayasofya'yı yeniden cami yapmasına uluslararası tepki verilmesi gerektiğini vurgulayan Miçotakis, Avrupa'ya seslendi.