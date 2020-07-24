Yunan Başbakan Miçotakis'ten Ayasofya hazımsızlığı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namazın kılınması nedeniyle hazımsızlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Miçotakis, Türkiye'ye uluslararası tepki gösterilmesi gerektiğini söyledi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
86 yıl sonra cemaatine kavuşan Ayasofya Camii, bugün kılınan ilk Cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. Ayasofya Camii'nin ibadete açılması İslam alemi ve Türkiye'de sevinçle karşılanırken, Yunanistan'da şok etkisine neden oldu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, tarihi günde kameraların karşısında geçti.
DİĞERLERİNDEN MEDET UMDU
Yunan Başbakan 'Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir' dedi. Türkiye'nin Ayasofya'yı yeniden cami yapmasına uluslararası tepki verilmesi gerektiğini vurgulayan Miçotakis, Avrupa'ya seslendi.