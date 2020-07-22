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Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi 'i öldüren zanlı, tutuklandı. Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve jandarmada cinayeti itiraf eden Cemal Metin Avcı, işlemlerinin ardından, geniş güvenlik önlemleri kapsamında adliyeye sevk edildi.

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Giriş Tarihi: 22.07.2020 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
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Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı tutuklandı

Zanlı, "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

- Olay

Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrılmış, aynı gün ablası Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Ailesi, genç kız için Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunmuştu.

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