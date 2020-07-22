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Son dakika: Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan , Almanya Başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ekonomi ve turizm başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

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Giriş Tarihi: 22.07.2020 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Libya ve Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede, Libya ve Suriye'deki gelişmeler değerlendirilerek, ekonomi ve turizm başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Sayın Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Libya ve Suriye'deki gelişmeler değerlendirilmiş, ekonomi ve turizm başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Merkel, Kovid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde iş birliği yapılabilecek konuları da görüşmüşlerdir." denildi.

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