CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, Pınar Gültekin cinayeti üzerinden algı operasyonuna kalkıştı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski sevgilisi tarafından canice öldürülen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin üzerinden siyaset yapmaya kalkıştı. Gültekin için yayınladığı taziye mesajında ailenin acısını paylaşmak yerine, siyasi söylemler kullanarak çirkin bir algı operasyonuna imza attı.

ACILAR ÜZERİNDEN KENDİNE PAY ÇIKARDI!

İmamoğlu, adeta algı operatörlüğüne soyunduğu söz konusu paylaşımda, "Ne kadar acı verici; hayata umutla, neşeyle bakan yüzlerin aramızdan alındığını öğrenmek. Ne kadar tutarsız; özgürlüğü, yaşamı güvence altına almak yerine yasakçılığın peşinden koşmak" ifadelerini kullanarak, acılar üzerinden kendine pay çıkarıp siyaset yaptı.



İMAMOĞLU'NUN ÇİRKİN ALGI OPERASYONUNA BÜYÜK TEPKİ

CHP'li İmamoğlu'nun skandal paylaşımında kullandığı "Ne kadar tutarsız; özgürlüğü, yaşamı güvence altına almak yerine yasakçılığın peşinden koşmak" ifadeleri sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Birçok kişi İmamoğlu'nun konuyu 'yasakçılığa' nasıl bağladığına anlam veremezken, çirkin algı operasyonuna lanet etti.

"İSTİSMAR ETME!"

Taziye mesajındaki algı operasyonunun ardından bir sosyal medya kullanıcısı Ekrem İmamoğlu'na "Taziye yaz doğruca, siyaset çağrıştıracak cümleler kurma hiç değilse bu acılı gününde ailenin. İstismar etme. Pınara Allah'tan rahmet, yakınlarına ailesine, sevdiklerine sabır diliyorum. Acınızı paylaşıyorum" ifadeleriyle tepki gösterdi.

KATİL CHP'Lİ ÇIKINCA KONUYU İÇ SİYASETE ÇEKTİLER

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de Pınar Gültekin için yayınladığı taziye mesajında acıları istismar edip algı yapmaya çalıştı. CHP'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda "Pınar Gültekin'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Gencecik bir kadın daha canice katledildi. Kadının yaşam hakkını ve güvenliğini sağlaması gerekenler ise sosyal medya yasaklarıyla meşgul..." ifadelerine yerildi.



Hem CHP'nin hem de Ekrem İmamoğlu'nun cinayete kurban giden Pınar Gültekin üzerinden acıları istismar ederek yürüttüğü algı operasyonu ve hükümeti hedef gösterme çalışmaları kirli siyaseti de gözler önüne serdi. CHP yönetimi, katil CHP'li çıkınca konuyu iç siyasete çekerek hükümeti hedef tahtasına koyma girişiminde bulundu.

KAYNAK: TAKVİM.COM.TR