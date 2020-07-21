Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen Pınar Gültekin'in cenazesi ailesine teslim edildi
Son dakika haberi... Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cenazesi Muğla'daki işlemlerin ardından ailesine verildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden katil Cemal Metin Avcı'nın, benzin istasyonundaki pet şişe ile benzin aldığı görüntüleri ortaya çıkınca suçunu itiraf ettiği öğrenildi.
Gültekin'i bulmak için yürütülen çalışmalar Menteşe ilçesi Gülağzı mevkisindeki ormanlık alanda yoğunlaştırıldı. Arama sonucunda bir varilin içinde Gültekin'in cesedi toprağa gömülü halde bulundu.
Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı gözaltına alındı. Cemal Metin Avcı'nın Gültekin'i öldürüp, cesedini varil içinde ormanlık alana gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
Pınar Gültekin'in katili zanlısının Cemal Metin Avcı'nın evli ve 1 çocuk babası olduğu ifade edildi.
ŞÜPHELİ HAREKETLERİ VE PET ŞİŞE İLE BENZİN ALMASI ELE VERDİ
Cinayetin aydınlatılmasıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.
Gültekin'in "kayıp" ihbarının ardından jandarma ve polis ekiplerince özel ekip kuruldu. Birçok kişinin ifadesine başvuran ekipler, gözaltına aldıkları genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı'nın söylemlerinin tutarsız olduğunu fark etti. Gültekin'in kaybolmasıyla ilgili detay bulmak için Akyaka ve Menteşe ilçesindeki çok sayıda güvenlik kamerası kaydı izlendi, tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi.
Görüntülerde, C.M.A'nın Menteşe ilçesindeki benzin istasyonundan pet şişe ile benzin aldığı görüldü.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Cemal Metin Avcı'nın görüntüleri izleyince suçunu itiraf ettiği, ilk ifadesinde, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'in tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine bağ evinde olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
Gültekin'in annesi, ablası, yakınları ve okul arkadaşları ile bazı STK temsilcileri Adli Tıp Kurumu morgu önünde bekledi.
Öte yandan, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını, soruşturma kapsamında 2 savcının görevlendirildiğini bildirdi.
"KIZIM CANAVARCA ÖLDÜRDÜ"
Gültekin'in babası Sadık Gültekin gazetecilere, kızının 6 yıldır üniversite eğitimi için Muğla'da olduğunu söyledi.
Kızının "canavarca", "vahşice" öldürüldüğünü belirten Gültekin, "Kızımın cenazesini almaya geldim." dedi.
Gültekin, cinayeti aydınlatan jandarma ve emniyet ekiplerine teşekkür etti.
Genç kızın ağabeyi Vedat Gültekin de kız kardeşinin üniversite okurken öldürüldüğünü kaydetti.
Zanlının kardeşine kendini bekar olarak tanıttığını, evlenmek istediğini söylediğini anlatan Gültekin, "Sonra kız kardeşim kendisinin evli olduğunu öğrenince, bir daha kendisiyle iletişime geçmemesini, aramamasını söylüyor ancak zanlı kardeşimi öldürüyor. Yaşanan olay herkesin başına gelebilir. Bugün kardeşimin başına geldi, yarın başkasının annesinin, kardeşinin başına gelebilir. Kardeşim kendi halinde, çok iyi kalpli, kimseye zararı olmayan biriydi." diye konuştu.
Genç kızın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Yakınları ve arkadaşları tarafından gözyaşları içerisinde cenaze aracına konulan genç kızın cenazesi defnedilmek üzere Bitlis'in Hizan ilçesine gönderildi.
OLAY
Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrılmış, aynı gün ablası Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.