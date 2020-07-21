Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı adliyeye getirildi
5 gündür kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Vahşeti itiraf eden Cemal Metin Avcı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, yüksek güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.
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Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH
Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen Cemal Metin Avcı tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıkmıştı.
KATİL ADLİYEYE GETİRİLDİ
Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından gözaltına alınan zanlının cinayeti itiraf ettiği öğrenilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Avcı, adliyeye sevk edildi.
Adliye önünde yüksek güvenlik önlemler alınarak zanlı adliyeye getirildi.