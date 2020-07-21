Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı! Anne babalara böyle seslendi

27 yaşındaki Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülmesi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Pınar Gültekin'in ölümü sosyal medyayı ayağa kaldırırken Sinem Kobal da yaşananlar sonrası sessiz kalmadı. Hamileliğinde 6'ncı ayı geride bırakan ve kızını kucağına almak için gün sayan Kobal, yaptığı paylaşımla anne ve babalara seslendi.