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Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı! Anne babalara böyle seslendi

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı! Anne babalara böyle seslendi

27 yaşındaki Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülmesi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Pınar Gültekin'in ölümü sosyal medyayı ayağa kaldırırken Sinem Kobal da yaşananlar sonrası sessiz kalmadı. Hamileliğinde 6'ncı ayı geride bırakan ve kızını kucağına almak için gün sayan Kobal, yaptığı paylaşımla anne ve babalara seslendi.

Giriş Tarihi: 21.07.2020 18:22 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 18:32
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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı! Anne babalara böyle seslendi

Hamileliğinde 6'ncı ayı geride bırakan Sinem Kobal, Pınar Gültekin cinayetinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı! Anne babalara böyle seslendi

Kızını kucağına almak için gün sayan Sinem Kobal, 27 yaşındaki Pınar Gültekin'den gelen acı haberden sonra, "Oğullarınıza sevmeyi öğretin" paylaşımı ile dikkat çekti.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı! Anne babalara böyle seslendi

27 yaşındaki Pınar Gültekin'den gelen acı haber tüm Türkiye'yi sarstı. Muğla'da yaşayan ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi olan Pınar Gültekin 5 gündür kayıp olarak aranıyordu. Gültekin'in vahşi bir cinayete kurban gittiği haberi son dakika olarak gündeme düştü.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı! Anne babalara böyle seslendi

Üniversiteli Pınar Gültekin'in cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı! Anne babalara böyle seslendi

Jandarma ekiplerinin güvenlik kameralarından görüntüsünü buldukları Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen eski sevgilisi C.M.A tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı.