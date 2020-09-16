Pınar Gültekin cinayetinde dikkat çeken detay! Evdeki anahtar ve elbise…

Şüphelinin hattına ilişkin 16 Temmuz saat 23:05 sonrasında HTS kayıtları ve analiz raporunun kendilerine teslim edilmesi istendi. Mevcut değil ise de şüphelinin o tarih ve saatten sonra aynı hattı kullanıp kullanmadığı, kullandı ise de o saatten sonrasına ilişkin HTS kayırlarının, iletişim kaydı ve baz bilgilerinin, olay günü kayıtlarını gösteren tabloda olduğu şekilde dökümünü talep etti.