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Eski erkek arkadaşı tarafından canice öldürülmüştü! Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Muğla Adliyesine gelerek soruşturmayı yürüten savcıya yeni taleplerini yazılı olarak sundu. Açıklamalarda bulunan Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir "Henüz otopsi raporu tanzim edilmemiş. Otopsi raporu önce İzmir'e gidecek. İzmir'de biyolojik incelemeler yapılacak sonra Muğla Adli Tıp Kurumu'na getirilecek ve ölümün zamanı, sebebi de net bir şekilde orada tespit edilmiş olacak" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 19.08.2020 16:31 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 16:34
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