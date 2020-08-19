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Eski erkek arkadaşı tarafından canice öldürülmüştü! Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Muğla Adliyesine gelerek soruşturmayı yürüten savcıya yeni taleplerini yazılı olarak sundu. Açıklamalarda bulunan Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir "Henüz otopsi raporu tanzim edilmemiş. Otopsi raporu önce İzmir'e gidecek. İzmir'de biyolojik incelemeler yapılacak sonra Muğla Adli Tıp Kurumu'na getirilecek ve ölümün zamanı, sebebi de net bir şekilde orada tespit edilmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 19.08.2020 16:31 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 16:34
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Eski erkek arkadaşı tarafından canice öldürülmüştü! Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürüldüğü cinayetle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Pınar Gültekin'in Ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Muğla Adliyesine gelerek soruşturmayı yürüten savcıya yeni taleplerini yazılı olarak sundu.

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Eski erkek arkadaşı tarafından canice öldürülmüştü! Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme

Muğla Adliyesine açıklamalarda bulunan Pınar Gültekin'in Ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, şunları söyledi:

"Başsavcılık makamına yeni taleplerimizi sunacağız. Dosyada bir kısıtlama kararı var. Kısıtlama kararına biz mağdur aile Vekili olarak destekliyoruz. Çünkü biz olaya ilişkin başkaca faillerin olduğu kanaatindeyiz.

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Eski erkek arkadaşı tarafından canice öldürülmüştü! Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme

Cinayetin işleyiş şekli, şüphelinin sonrasında soğuk kanlı, planlı, senkronize hareketleri yani telefonu başka bir yerden baz ve sinyal kaydı versin diye bir çaba içerisine girmesi, telefonu 3 parçaya ayırıp değişik yerlerde bırakması, önce odunla yakmaya çalışıp sonra beton döküp akabinde bir palet yardımıyla dereye maktulün cesedini atmak gibi planlı, programlı, soğuk kanlı bir cinayet süreci var.

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Eski erkek arkadaşı tarafından canice öldürülmüştü! Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme

İnsanın insan olma vasfına aykırı hunharca, vahşice bir cinayet var ortada. Olayı o şekline baktığımızda suç delillerinin gizlenmesi, yok edilmesi, değiştirilmesi sefaretine baktığımızda biz yardım eden ve müşterek fail düzeyinde mutlaka başlıca faillerin de olayın içinde olduğu kanaatindeyiz.

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Eski erkek arkadaşı tarafından canice öldürülmüştü! Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme

Pınar'ın ailesi de buna ilişkin makul şüpheleri barındırıyor. Bununla ilgili biz birçok tekzip tahakkuk talebi önermiştik. Bir olay öncesi, olay sırası ve sonrası şüpheli ve müştekilin telefonları, HTS Bas sinyal kayıtları, görüştüğü kişilerin tespiti ve davanın, soruşturmanın ailenin üyesi olan kişilerin ifadelerinin alınması için olay yerindeki kamera kayıtlarının celbi, kamera kayıtlarının celbinden sonra burada bilirkişi raporu tanzim edilmesi.