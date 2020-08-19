Eski erkek arkadaşı tarafından canice öldürülmüştü! Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme

Pınar'ın ailesi de buna ilişkin makul şüpheleri barındırıyor. Bununla ilgili biz birçok tekzip tahakkuk talebi önermiştik. Bir olay öncesi, olay sırası ve sonrası şüpheli ve müştekilin telefonları, HTS Bas sinyal kayıtları, görüştüğü kişilerin tespiti ve davanın, soruşturmanın ailenin üyesi olan kişilerin ifadelerinin alınması için olay yerindeki kamera kayıtlarının celbi, kamera kayıtlarının celbinden sonra burada bilirkişi raporu tanzim edilmesi.