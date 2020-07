Ormanı işgal ederek ev yapan Can Dündar ve eşine dava!

MİT TIR'ları ile ilgili ihanet gibi haberi ardından hakkında başlatılan yargılama sonrasında yurt dışına kaçan firari Can Dündar'ın Bodrum'daki muhteşem manzaralı villasının yalnız devlet ormanını değil Maliye Hazinesi'ne ait araziyi de 188 metre işgal ettiği ortaya çıkmıştı.





Dündar'ın devlet ormanını 27 metre işgal ettiği de tespit edilmişti. Her iki suç ile ilgili Muğla Orman İşletme Müdürlüğü, Can Dündar ve eşi hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılık, 'orman işgali' ve 'Maliya hazine arazisi işgali suçları kapsamında soruşturma başlatmıştı.



Yürütülen soruşturma tamamlandı. Bodrum Cumhuriyet Basşavcılığı'nca Can Dündar ve eşi Dilek Dündar hakkında iddianame düzenlendi.

Hazırlanan iddianamede, Can Dündar ve eşi Dilek Dündar hakkında orman alanını işgal ettiği ve orman alanından faydalandığı iddiasıyla Bodrum Orman İşletme Şefliği'nin 12 Mayıs tarihli suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi. 6831 sayılı 93/1 maddesiyle sayılan bu suçun seri muhakeme usulüne tabi olması nedeniyle bu suç açısından tefrik kararı verildiği belirtildi.



İddianamede, şüphelilere ait Bodrum Kumbahçe'deki 3. Derece Arkeolojik Sit alanında bulunan taşınmazda Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yaptığı kontrollerde şüphelilerim ruhsatsız ve kaçak olarak ilave kapalı alanlar yaptığının tespit edildiği kaydedildi. 21 Mayıs tarihli Yapı Tatil Zaptı ile durumun tutanak altına alınarak yapının mühürlendiği ifade edildi.



Hakkında birçok yakalama kararı bulunan firari Can Dündar'ın ve eşi Dilek Dündar'ın ifadesinin alınamadığı kaydedilen iddianamede, şüphelilerin haklarında Bodrum Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.



'İZİN ALMAKSIZIN İNŞAİ FAALİYET...'

İddianamede, şüpheliler tarafından yapılan kaçak yapıların Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu'nun kararınca sit alanı içerisinde kaldığı, şüphelilerin izin almaksızın inşai faaliyette bulunarak suç işledikleri kaydedildi.



2 SUÇTAN CEZA İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede Can Dündar ve Dilek Dündar'ın '2863 sayılı kanuna muhalefet' ve 'İmar kirliliğine neden olmak' suçlarından cezalandırılması istendi. Dava, Bodrum Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ - SABAH