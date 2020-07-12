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Ayasofya kararı FETÖ'cü haini kudurttu

Danıştay’ın Ayasofya’nın Müze olduğuna ilişkin işlemi iptali ve Başkan ’ın Ayasofya'nın cami olduğuna ilişkin kararnameyi imzalaması sonrası ’nün Rusya imamı kudurdu. Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.07.2020
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Ayasofya kararı FETÖ'cü haini kudurttu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Rusya İmamı Kerim Has hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Bir FETÖ itirafçısı aynı evde kaldıklarına dair itirafta bulunmuştu.

AYASOFYA'NIN MANEVİ YÖNÜNÜ YATSIDI

FETÖ'nün Rusya İmamı Kerim Has, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın camii olduğuna ilişkin kararnameyi imzalaması sonrası Ayasofya Camii konusunun seyrini değiştirmeye çalıştı.

Ülkenin sevincini ve halkın duyarlılığını anlayamayan Has, Ayasofya'nın camii olmasını küçülte bilmek için yerici ifadeler kullandı. Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın bu konudaki duruşunu ve politikasını ise küçümseme hamlesine girişti. Türkiye'de Ayasofya'nın manevi yönünü, Türkiye'nin Ayasofya konusundaki hakkını ve hakimiyetinin ne denli önemli olduğunu örtmeye kalktı.

EGEMENLİK İLANI ENFLASYONU VARMIŞ!

Kerim Has Twitter hesabından şu cümleleri kullandı: "Erdoğan S-400 alıyor, Türkiye dünyaya egemenliğini ilan etti, oluyor - Trump "aptal olma" diyor, Türkiye dünyaya egemenliğini ilan etti, oluyor - Ayasofya ibadete açılıyor, Türkiye dünyaya egemenliğini ilan etti, oluyor … TEFE-TÜFE gibi ülkede egemenlik ilanı enflasyonu var"

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