Ayasofya kararının ardından Yunan'ın şirazesi kaydı! Atatürk'ün evi için aşağılık teklif

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Başkan Erdoğan, "24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz" dedi.

TÜRK MALLARINA AMBARGO TEKLİFİ

Star'ın haberine göre Elliniki Lisi partisinin lideri Kyriakos Velopoulos, İstanbul'daki Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürme kararına misilleme olarak, Türk sınırlarının kapatılması ve malların geçişi için genel bir ambargo uygulanmasını önerdi. Velopoulos, "Hükümet, siyasi partiler ve her Yunan, partimizin parlamentoda uzun zamandır önerdiği somut eylemlere destek vermelidir. Tüm Türk malları ve bunların geçişi için sınırların derhal kapatılması, Türk mal ve hizmetleri genel ambargosu yürürlüğe girmelidir" dedi.

BİR TEKLİF DE ATA'NIN EVİ İÇİN

Selanik'teki Atatürk Evi Müzesi'nin sözde "soykırım müzesi" olmasını öneren Velopoulos, Mustafa Kemal Atatürk'e alçakça saldırdı.

"BU HRİSTİYAN DÜNYASINA HAKARETTİR"

Değişim Hareketi partisinin lideri Fofi Gennimata da, Cumhurbaşkanlığı kararnamesini hedef aldı. Gennimata, "Ayasofya'nın cami olması tüm Hıristiyanlığa hakarettir. Bu bizim, yani Yunanlılar için bir darbedir. Artık sözle değil yaptırımlarla cevap verilmeli" dedi.

Kültür Bakanı Lina Mendoni, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, eski dışişleri bakanı George Katrougalos ve bir önceki başbakan Aleksis Çipras gibi siyasetçiler de karara tepki göstererek Türkiye'ye yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.